Слюсарки та контролерки: майже половина працівниць «Кременчукгазу» - жінки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 409

До 8 Березня ПрАТ «Кременчукгаз» презентувало фотопроєкт – 36 білбордів, на яких розміщені портрети жінок, які обслуговують газорозподільні мережі. Для цього влаштували професійну фотосесію.

Борди розміщені у Кременчуці та в Горішніх Плавнях. Отже, містяни можуть познайомитися з тими, хто їх обслуговує – це, в основному, контролерки-обхідниці та слюсарки-обхідниці. Так-так, хто ще не в курсі – не дивуйтеся. Вже багато років у компанії є як слюсарі, та і жінки-слюсарки, які можуть відремонтувати та налагодити газову плиту чи інше обладнання.





«Практично вони щодня проходять близько 8 км, обслуговуючи газопроводи, подекуди ризикуючи власною безпекою та здоров’ям», - кажуть на підприємстві про обхідниць.

За повідомленням пресслужби «Кременчукгазу», у компанії працює понад 250 жінок – це майже половина співробітників.