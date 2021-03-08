На Полтавщині на трасі Київ-Харків у ДТП постаждала 17-річна дівчина

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7 березня, близько 23.50, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Вільшанка Лубенського району сталася ДТП.



Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися Renault Laguna, під керуванням 30-річного чоловіка та автомобіля «Газ», за кермом якого перебував 41-річний водій.









У результаті автопригоди, пасажири, що перебували в Renault, серед яких була 17-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.









Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.