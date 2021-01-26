У Кременчуці біля дверей пологового будинку у сумці залишили 2-денну дівчинку

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 1 197 Коментарів: 2

У записці мати вибачилася за те, що покинула немовля, але написала, що так склалися обставини

28 січня близько 23.00 біля дверей Кременчуцького пологового будинку у сумці залишили немовля. Про це ТЪ розповів директор перинатального центру Радомир Сербін.





- Подзвонили у двері приймального відділення і залишили сумку, в якій знаходилася новонароджена дитина. Нікого навкруги не було, хто міг її принести, залишили анонімно дитину, - прокоментував пан Сербін. - Зігріли, вона не потребувала ніякого лікування, а лише догляду.





Дівчинка має вагу 2 кг, стан її здоров'я лікарі оцінили як задовільний.





У записці, яка була у сумці, вказувалося ім'я, яким мама хотіла назвати дівчинку, – Мішель, та дата її народження – 27 січня. Також мати вибачилася за те, що покинула дитину, але написала, що так склалися життєві обставини.





Зараз дівчинка забезпечена усім необхідним – памперсами, харчуванням, одягом. Місяць вона знаходитиметься у перинатальному центрі, за цей час на неї оформлять всі юридичні документи як на покинуту дитину. Потім її переведуть у дитячу лікарню.





Працівники пологового будинку заявили у поліцію, на місці події працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.





Радомир Сербін зазначив, що такий випадок, коли дитину підкинули під двері пологового будинку, стався вперше за останні 20-30 років.