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У Кременчуці біля дверей пологового будинку у сумці залишили 2-денну дівчинку

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 1 197 Коментарів: 2

 

У записці мати вибачилася за те, що покинула немовля, але написала, що так склалися обставини

28 січня близько 23.00 біля дверей Кременчуцького пологового будинку у сумці залишили немовля. Про це ТЪ розповів директор перинатального центру Радомир Сербін.


- Подзвонили у двері приймального відділення і залишили сумку, в якій знаходилася новонароджена дитина. Нікого навкруги не було, хто міг її принести, залишили анонімно дитину, - прокоментував пан Сербін. - Зігріли, вона не потребувала ніякого лікування, а лише догляду.


Дівчинка має вагу 2 кг, стан її здоров'я лікарі оцінили як задовільний. 


У записці, яка була у сумці, вказувалося ім'я, яким мама хотіла назвати дівчинку, – Мішель, та дата її народження – 27 січня. Також мати вибачилася за те, що покинула дитину, але написала, що так склалися життєві обставини.


Зараз дівчинка забезпечена усім необхідним – памперсами, харчуванням, одягом. Місяць вона знаходитиметься у перинатальному центрі, за цей час на неї оформлять всі юридичні документи як на покинуту дитину. Потім її переведуть у дитячу лікарню.


Працівники пологового будинку заявили у поліцію, на місці події працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.


Радомир Сербін зазначив, що такий випадок, коли дитину підкинули під двері пологового будинку, стався вперше за останні 20-30 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: narodna-pravda.ua
Теги: ребенок новорожденные перинатальный центр роддом

Коментарі: 2

186
LYuSIYa:
Сьогодні, 11:48

А колись же було спеціальне віконце з дзвінком, чи я помиляюсь?


8 0
230
Andron777:
Сьогодні, 11:59

Все буває в житті... Ну слава Богу хоч хватило розуму на смітник не викинути... 


25 0

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