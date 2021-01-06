«Кременчуцький ТелеграфЪ» не скасовує випуск газети через локдаун

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Випуск газети опинився під загрозою через рішення уряду про посилення карантинних обмежень від 9 грудня. Проте вчора стало відомо, що КМУ вніс зміни у своє рішення, дозволивши продавати пресу

«Кременчуцький ТелеграфЪ» не скасовує випуск газети через локдаун. Жорсткі карантинні обмеження, через які розповсюдження преси опинилося під загрозою (відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 9.12.20 року), триватимуть з 00 год. 8 січня по 00 год. 25 січня. При цьому уряд дозволив торгівлю лише певними групами товарів. Як і на початку карантину, обмежена торгівля товарами промислової групи — і попередня редакція Постанови унеможливлювала продаж преси.









У №1 «Кременчуцького Телеграфа» від 6.01.21 року, який сьогодні у продажу, ми були змушені повідомити, що газета тимчасово припиняє вихід через рішення уряду про карантин.





Проте, коли наш перший у 2021 році номер вже відправився у друк, стало відомо, що уряд на позачерговому засіданні вніс зміни у Постанову КМУ № 1236, дозволивши продавати побутову хімію і друковану пресу під час посилених карантинних обмежень. Про це повідомив Укрінформ та інші всеукраїнські ЗМІ.





Офіційної публікації рішення Кабміну поки що немає – та ми його з нетерпінням очікуємо.





Наступний номер «Кременчуцького Телеграфа» вийде за звичним графіком, у четвер, 14 січня. Чекайте його у продажу! Дякуємо, що ви з нами, шановні читачі.