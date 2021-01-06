Відійшов у вічність відомий ексфутболіст «Кременя» Тіберій Корпонай

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Відомий ексфутболіст «Кременя» Тіберій Корпонай відійшов у вічність 5 січня на 63-му році життя. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської асоціації футболу.

Тіберій Корпонай грав у складі «Говерли» (Ужгород), «Авангарду» (Рівне), «Карпат» (Львів), «Буковини» (Чернівці), «Торпедо» (Луцьк), «Приладист» (Мукачево), «Закарпаття» (Ужгород), «Кремінь» (Кременчук).

Тренер Тібер Корпонай на фото у верхному ряду ліворуч. Фото 1991 року

Тіберій Тіберійович тренерську кар'єру розпочав у Кременчуці, й у 1989 році став тренером «Кременя», згодом працював у «Миколаєві, «Карпатах» (Мукачево), ДЮСШ Мукачево.

Варто зазначити, що брати Тіберія Корпоная Іван та Адальберт також були відомими футболістами та виступали на професійному рівні. Зокрема, матч Вищої ліги «Кременя» з тернопільською «Нивою» увійшов у історію українського футболу як поєдинок, у якому брали участь троє рідних братів: на футбольному полі зійшлись двоє братів – Адальберт у складі «Кременя» та Іван у складі «Ниви», а ще один брат – Тиберій – керував діями однієї з команд («Кременя») як тренер.

Футбольна спільнота Кременчука та футбольний клуб «Кремінь» висловлює щирі співчуття родині та близьким Тіберія Тіберійовича.