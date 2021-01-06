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Патрульні спіймали кременчужанина під наркотиками, якого вже позбавили водійського посвідчення

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 781 Коментарів: 3

 

Втратив «права» чоловік за аналогічне порушення

Патрульні спіймали керманича під наркотиками, якого вже позбавили водійського посвідчення. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 55-річного чоловіка зупинили 5 січня на вул. Східній за порушення правил дорожнього руху. 


У водія були ознаки наркотичного сп'яніння, проте проходити процедуру освідування він відмовився. До того ж виявилося, що керманича вже позбавили права керування за аналогічне порушення. 


Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій ст.130

Коментарі: 3

145
БРАТ:
Сьогодні, 12:59

НУ от скільки можна наступати на одні і ті ж самі граблі?! Поліція- ловить, а виконавча служба ... куди вона дивиться?! Чи це штраф в 100 грн, на який можна "забитиути"?!

 

Необхідний закон, який би рагулів, які їздять під "мухою та градусом" змушувуав платити!!! І цим примусовим заходом був би- автомобіль!!! Попався- авто на ШП, як "застава"...
фсьо... штраф оплатив... і для міського бюджету гарно, і "синяк" наказаний грошима!


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856
почемучка:
Сьогодні, 13:18

Цитата: БРАТ
Необхідний закон, який би рагулів, які їздять під "мухою та градусом" змушувуав платити!!! І цим примусовим заходом був би- автомобіль!!! Попався- авто на ШП, як "застава"...
з правом власності біда. Як можна відібрати авто, який йому не належить? Адже зараз в кращому випадку доручення, а то в основному їздять лише з свідоцтвом про реєстрацію, виписане на іншу особу, тому водію немає що втрачати


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93
orca:
Сьогодні, 14:16

наркоман-долгожитель???

 

 


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