Патрульні спіймали кременчужанина під наркотиками, якого вже позбавили водійського посвідчення

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 781 Коментарів: 3

Патрульні спіймали керманича під наркотиками, якого вже позбавили водійського посвідчення. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 55-річного чоловіка зупинили 5 січня на вул. Східній за порушення правил дорожнього руху.





У водія були ознаки наркотичного сп'яніння, проте проходити процедуру освідування він відмовився. До того ж виявилося, що керманича вже позбавили права керування за аналогічне порушення.





Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.