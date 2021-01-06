Під Кременчуком у полі знайшли сотню артснарядів

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Під Кременчуком у полі знайшли сотню артснарядів. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту, це сталося поблизу села Рокитне.









100 снарядів калібру 75 мм часів минулих війн охороняють правоохоронці до прибуття вибухотехніків.