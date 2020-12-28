Кременчужанка «дружина ІДІЛу» повернулася в Україну

Вчора, 17:13 Переглядів: 2 456

Українських жінок звільнено з сирійського табору, про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Рік тому журналісти знайшли майже 40 наших співвітчизниць та їхніх дітей в страшних умовах табору для родин терористів ІДІЛ - найжорстокішої організації радикального ісламу. Серед жінок й кременчужанка.









- Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємось. Жінки вже на території Іраку, де їх чекає український борт. - зазначив журналіст.





Чи є серед звільнених жінок наша землячка поки невідомо.





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1 січня до Києва прибув літак, на борту якого - дві українки зі своїми дітьми. Свого часу жінки вийшли заміж, а згодом їхні чоловіки воювали на боці терористів "Ісламської держави". Тож і жінки опинилися в таборі аль-Хоул, звідки довгий час їх не випускали.

31 грудня стало відомо про звільнення двох жінок - одна родом із Кременчука Полтавської області, інша - з Криму. Пізно вночі вони із сімома своїми дітьми спецрейсом прилетіли до України. Евакуаційну операцію супроводжували українські спецслужби разом з дипломатами, передає ТСН .





- Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю. Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу – дістати їх звідти. Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби, - мовиться в дописі на сторінці офісу Президента України Володимира Зеленського.



Спочатку на заваді стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. На сирійській землі досі перебувають майже 60 українок. Їх мають повернути додому згодом.





Нагадаємо, у лютому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов у таборі аль-Хоул громадянок України, чоловіки яких воювали за "Ісламську державу" на території Сирії та Іраку. Табір розрахований на 11 тисяч осіб, але тут мешкає понад 70 тисяч осіб, із яких понад 95% жінки і діти.