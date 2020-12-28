Як Бабай старий рік проводжає та здійснює бажання кременчужан у повний місяць

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 178

Зараз у повню помічено багато кременчужан, які бажають загадати бажання Бабаю

Скульптура так званої «половецької баби», яка стоїть біля музею, знайома майже всім кременчужанам.



Відомо, що це ніяка не баба, а воїн Бабай – аксакал, захисник свого роду. Знаємо ми, що Бабай вже давненько прикрашав сквер біля музею.







Дехто пам’ятає, як по-сирітськи почувався Бабай, коли у музеї розпочався ремонт, навколо був гамір, грюкіт, купи будівельного сміття…







І от навесні 2020 року Бабаю визначили нове місце, де він має стояти, налагодити зв'язок із Землею і Небом і почати допомагати кременчужанам у їхніх проблемах і турботах: у вухо йому пошепки розповідали про свої біди та побажання.





Як знову ж таки усім відомо, 30 грудня відбулася остання у 2020 році традиційна астрономічна подія: на небі засяяв повний місяць, і тепер протягом трьох ночей Бабай найбільш прихильний до прохань людей, бо якраз у цей період його зв'язок із Космосом найсильніший.

Як розповів мені сьогодні вранці сторож, майже до 3 години минулої ночі до Бабая один за одним ішли люди, дехто обходив його з усіх боків, і всі щось нашіптували йому у те вухо, яким він чує добрі побажання.



Так що Старий рік наш Бабай уже практично провів – хай собі йде, куди всі інші роки, і забирає з собою все недобре.

Попереду ще дві ночі найбільшої сили Бабая, так що, хто не встиг домовитися про удачу і щастя на наступний рік – Бабай чекає. Тим більше, що поряд на площі – міська ялинка, куди ми прийдемо після келиха шампанського і першої порції салату «олів’є»:)



Шановні кременчужани, дорогі земляки, від імені усіх працівників краєзнавчого музею щиро вітаю вас усіх з Новим роком! Вірте у добро і творіть добро – і тоді вам відгукнеться щастям і процвітанням.



А Бабай… Бабай – це давня казка, тисячолітній міф, один із фрагментів нашої давно минулої історії. До речі, Бабай теж усіх вітає з Новим роком!