Карантин вихідного дня в Україні не продовжуватимуть

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 2 315 Коментарів: 3

Кабінет Міністрів не продовжуватиме в Україні карантин вихідного дня. Про це проінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду сьогодні, 2 грудня. У будні та вихідні дні діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки.





30 листопада в ефірі телеканалу «Україна 24» міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити наступного тижня, адже інкубаційний період коронавірусу становить від 14 до 21 дня:





- Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували.





Разом з тим, Кабмін наразі опрацьовує рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень у країні. Згідно з законодавством, уряд повідомить про рішення за 7 днів до його запровадження.





В Україні провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій, їхня думка така: