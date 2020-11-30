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Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Карантин вихідного дня в Україні не продовжуватимуть

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 2 315 Коментарів: 3

 

У будні та вихідні дні діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки

Кабінет Міністрів не продовжуватиме в Україні карантин вихідного дня. Про це проінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду сьогодні, 2 грудня. У будні та вихідні дні діятимуть обмеження помаранчевої зони епіднебезпеки.


30 листопада в ефірі телеканалу «Україна 24» міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити наступного тижня, адже інкубаційний період коронавірусу становить від 14 до 21 дня:


- Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували.


Разом з тим, Кабмін наразі опрацьовує рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень у країні. Згідно з законодавством, уряд повідомить про рішення за 7 днів до його запровадження.


В Україні провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій, їхня думка така:

  • має бути повна заборона або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків;
  • майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів;
  • встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: коронавірус коронавирус карантин Кабмін

А які заходи ви вважаєте оптимальними?

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Коментарі: 3

2 432
zzzzzz:
Сьогодні, 15:39

зелені ***, вводять, скасовують, тим часом фонд худіє по карманах....


18 12
781
inattentive:
Сьогодні, 16:14

Неужели не ясно, что именно в больших маркетах и общественном транспорте вероятность распространения больше чем на открытом ярмарке. 


28 6
174
stronzo:
Сьогодні, 18:04

Объявление: розыскивается ежегодная сезонная эпидемия гриппа. Последний раз видели год назад. Нашедшему - срочно сдать тест на ковид. smile


8 3

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