Плавнівець вилікував шахрая за 15 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

Плавнівець вилікував шахрая за 15 тисяч гривень. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 50-річний постраждалий звернувся за допомогою до поліції 1 грудня.





Чоловік розповів, що 30 листопада йому зателефонував невідомий, представився родичем дружини. Співрозмовник повідомив, що у нього проблеми із здоров'ям, і він потрапив до лікарні в іншій області.





Постраждалого розчулила історія і він перерахував 15 000 на банківську картку, а як зрозумів, що його обдурили - звернувся до поліції.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.