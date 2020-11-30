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Надзвичайні новини

Плавнівець вилікував шахрая за 15 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

Зловмисник представився родичем, якому потрібні гроші

Плавнівець вилікував шахрая за 15 тисяч гривень. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 50-річний постраждалий звернувся за допомогою до поліції 1 грудня.


Чоловік розповів, що 30 листопада йому зателефонував невідомий, представився родичем дружини. Співрозмовник повідомив, що у нього проблеми із здоров'ям, і він потрапив до лікарні в іншій області. 


Постраждалого розчулила історія і він перерахував 15 000 на банківську картку, а як зрозумів, що його обдурили - звернувся до поліції. 


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

228
Andron777:
Сьогодні, 20:21

Любая карта любого банка имеет хозяина фамилию имя отчество. Найти хозяина карты особого труда не составляет. А потерпевший обычный лох.


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