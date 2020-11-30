Новий міст у Кременчуці: тендер «під ялинку» не відбудеться – його перенесли на 2021 рік

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 462 Коментарів: 7

Аукціон змістили на півмісяця







Змінився термін проведення тендеру на будівництво нового мосту у Кременчуці. Так, замовник - Служба автомобільних доріг у Полтавській області тричі вносила зміни до тендерної документації щодо робіт «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро в м. Кременчук, Полтавська область». Інформація про це розміщена в системі електронних закупівель Prozorro.





Так, востаннє Служба автомобільних доріг внесла зміни 27 листопада. Відповідно до них, строк подання тендерних пропозицій учасниками подовжений до 7 грудня (у першому варіанті було 23 листопада, у другому варіанті – 30 листопада). Змістився й термін проведення аукціону – зараз це 12 січня 2021 року (відповідно до першої редакції, аукціон мав відбутися якраз «під ялинку» - 29 грудня).









Внесені зміни також до проєкту договору та у терміни виконання робіт – тепер їх початок уже не 2020, а 2021 рік.





Втім, ТЪ і раніше звертав увагу на недоліки тендерної документації, перший варіант якої готували поспіхом напередодні місцевих виборів. Адже укласти угоду і розпочати роботи у 2020 році, якщо аукціон призначений на 29 грудня, ні фізично, ні технічно неможливо.









Термін закінчення будівництва не змінився – до кінця 2024 року.





Нагадаємо, ціна масштабного проєкту (очікувана вартість закупівлі) — 12,52 мільярда гривень. Орієнтовна протяжність мостового переходу через р. Дніпро – 1968,77 м, в т. ч. руслова частина – 720 м та естакадні переходи – 0,98 км (уточнюються проектною документацією).









А гроші ж де?





Ми також вказували, що будівництво мосту у Кременчуці не передбачено проєктом Державного бюджету на 2021 рік. Днями Міністерство фінансів подало у Верховну Раду доопрацьований проєкт Держбюджету. Ми уважно подивилися цей документ та додатки про розподіл коштів, шукаючи в ньому рядок про фінансування будівництва мосту у Кременчуці. Але і в доопрацьованому варіанті ми такого рядка не побачили. У проєктах, що фінансуватиме Укравтодор - лише про новий міст через Дніпро у Запоріжжі – і то чомусь не вказана сума.





Отже, фінансування кременчуцького мосту, на який оголосили тендер – під великим питанням.





Зате є простір для піару





Подивувало повідомлення Укравтодору, розміщене 5 листопада на сторінці відомства у фейсбуку . А саме: «Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів вітчизняного виробництва».





Яким саме проєктом – не уточнюється. Та й звідки така цифра – 95%? Чому тоді не 50% або не всі 100%? Проте у тендерній документації немає умови про локалізацію виробництва та вітчизняні матеріали. Її й не може бути, бо, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.





«Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва», йдеться у ст. 23 цього Закону.





Щоправда, напередодні місцевих виборів у Кременчуці активно розкручувалася як тема будівництва нового мосту – так і законопроєкт про локалізацію (№3739) шляхом змін до Закону «Про публічні закупівлі». Обидві ідеї (і тему мосту, і локалізацію) активно просував народний депутат від Кременчука Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу»).





Законопроєкт №3739 був ухвалений у першому читанні – та згодом навіть прем’єр Денис Шмигаль визнав, що він суперечить міжнародним домовленостям України. За повідомленням ЗМІ, фракція «Голос» подала понад 2 тисячі правок до суперечливого законопроєкту.





Усе це до того, що умови тендеру на будівництво нового мосту у Кременчуці апріорі не можуть містити вимогу про локалізацію – і ми розцінюємо заяви Укравтодору як невдалий піар.





Із цікавістю продовжуємо спостерігати за 12-мільярдним тендером та його результатами. Далі буде.





Нагадаємо, політики «будують» міст у Кременчуці вже 32 роки. Про історію всіх мостобудівних обіцянок читайте тут (матеріали, починаючи з 2006 року).



