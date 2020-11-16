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Більше не погрожуватимуть вивезти в ліс: в Раду внесли законопроект про діяльність колекторів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 473

Посилюється контроль з боку банків

У Раду внесли законопроект, яким визначаються норми діяльності колекторських компаній. Зокрема, забороняються «колекторські»  погрози і посилюється контроль з боку банків. Про це повідомляє НБУ.


НБУ хоче приструнити колекторів: вимагатиме етичної поведінки з боржниками


Що зміниться після ухвалення спільного законопроєкту 4241?

  • Перше – перевірка перед доступом на ринок та прозора структура власності.

Хочете займатися колекторською діяльністю? Зможете лише після внесення у Реєстр колекторських компаній. Його вестиме НБУ. Ми перевірятимемо компанії, їхніх власників та керівників.


Банкам та фінансовим компаніям буде заборонено залучати колекторів, які не включені до реєстру. Про нелегальних колекторів ми повідомлятимемо правоохоронців.

  • Друге – вимоги до етичної поведінки.

Колекторам буде прямо заборонено погрожувати та шантажувати. Вони не зможуть вводити в оману про розмір боргу та наслідки невиконання договору, дзвонити уночі, приховувати номер. Представник колекторської компанії повинен буде повідомляти боржникові своє прізвище та ім'я, назву кредитора та колекторської компанії, підставу дзвінка та розмір боргу.


Якщо колектор порушуватиме вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів (50−100 тис. грн) до виключення з Реєстру колекторських компаній.

  • Третє – банк чи фінансова компанія будуть зобов’язані інформувати позичальника про залучення колекторів.

Ця інформація буде прописана у кредитному паспорті. Кредитодавець також буде зобов’язаний публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює, на своєму вебсайті та в місцях надання послуг.

  • Четверте — обов’язковий контроль колекторів з боку банків і фінансових компаній.

Головним джерелом інформації про порушення будуть звернення клієнтів, як до банку чи фінкомпанії, так і до Національного банку. Банк чи фінансова компанія повинні розглядати усі звернення про порушення. Якщо колектор упродовж року принаймні двічі порушив вимоги до етичної поведінки, кредитор має достроково розірвати з ним договір.


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НБУ також відзначає, що до колекторів частково вдаються мікрофінансові організації, де повна вартість мікрокредитів просто не декларується, що створює окремий напрямок для роботи.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: колектор гроші кредит борги банк законопроект
компанія «Інтера Люкс»

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