За показниками захворюваності на коронавірус Кременчук «наздогнав» червону зону

За показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію Кременчук «наздогнав» червону зону. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.
Вона навела дані станом на 13 листопада по трьом пунктам, які впливають на встановлення зонування:
Нагадаємо, у минулу п'ятницю, 6 листопада, Кременчук не «дотягував» до червоної зони епіднебезпеки.
Крім того, пані Усанова проінформувала про кількість ліжок у лікарнях міста для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою:
Віцемер Усанова повідомила, що за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 82 дорослих і 65 дітей. Вперше на прийомі у сімейного лікаря 44 дорослим встановили діагноз «пневмонія» і 63 підозри на коронавірусну інфекцію.
Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебувають 149 людей, у 51 із них тяжкий перебіг хвороби.
На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука лежить 69 кременчужан та 20 жителів Кременчуцького району із підтвердженим COVID-19. 979 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 923 громадян одужали, 54 осіб померло. Станом на ранок 13 жовтня в Кременчуці зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби з початку епідемії.