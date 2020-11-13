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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За показниками захворюваності на коронавірус Кременчук «наздогнав» червону зону

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 133 Коментарів: 1

 

Все більше людей у лікарнях, у яких тяжкий перебіг пневмонії

За показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію Кременчук «наздогнав» червону зону. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова. 


Вона навела дані станом на 13 листопада по трьом пунктам, які впливають на встановлення зонування:

  • завантаженість ліжок, визначених у лікарнях для надання допомоги хворим на ковідінфекцію, упродовж 5 днів становить 51,6% при нормативі 50%;
  • середня кількість тестувань методами ІФА та ПЛР за останні 7 днів складає 152 тестів на 100 тисяч населення при нормативі 24 дослідження (за цим показником у Кремеменчука все добре, глибина тестування достатня і навіть перевищує середньостатистичну у державі);
  • щодо показника захворюваності на COVID-19, то за останні 14 днів він становить 324,7 випадків на 100 тис населення (при нормативному 320).


Нагадаємо, у минулу п'ятницю, 6 листопада, Кременчук не «дотягував» до червоної зони епіднебезпеки.


Крім того, пані Усанова проінформувала про кількість ліжок у лікарнях міста для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою:

  • в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременнчуцька» їх 70;
  • у шпиталі на базі лікарні ім. Богаєвського – 120;
  • у лікарні «Правобережна» розгорнуто 15 ліжок;
  • дитяча лікарня має 60 ліжок інтенсивного відділення.


Віцемер Усанова повідомила, що за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 82 дорослих і 65 дітей. Вперше на прийомі у сімейного лікаря 44 дорослим встановили діагноз «пневмонія» і 63 підозри на коронавірусну інфекцію.


Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебувають 149 людей, у 51 із них тяжкий перебіг хвороби.


- Якщо кількість пацієнтів з пневмоніями протягом останніх тижнів плюс-мінус є однаковою, то кількість «тяжких» пацієнтів зростає. Це ті пацієнти, які уже потребують інтенсивної терапії, кисневої терапії, що забезпечується зараз в наших лікарнях, - прокоментувала Ольга Усанова.


На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука лежить 69 кременчужан та 20 жителів Кременчуцького району із підтвердженим COVID-19. 979 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 923 громадян одужали, 54 осіб померло. Станом на ранок 13 жовтня в Кременчуці зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби з початку епідемії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: unn.com.ua
Теги: коронавірус коронавирус карантин пациенты пневмония ОРВИ больницы
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Коментарі: 1

2 328
zzzzzz:
Сьогодні, 12:28

Открываем барырестораны- лишние вымрут


0 0

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