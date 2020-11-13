За показниками захворюваності на коронавірус Кременчук «наздогнав» червону зону

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 133 Коментарів: 1

Все більше людей у лікарнях, у яких тяжкий перебіг пневмонії

За показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію Кременчук «наздогнав» червону зону. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.





Вона навела дані станом на 13 листопада по трьом пунктам, які впливають на встановлення зонування:

завантаженість ліжок, визначених у лікарнях для надання допомоги хворим на ковідінфекцію, упродовж 5 днів становить 51,6% при нормативі 50%;

середня кількість тестувань методами ІФА та ПЛР за останні 7 днів складає 152 тестів на 100 тисяч населення при нормативі 24 дослідження (за цим показником у Кремеменчука все добре, глибина тестування достатня і навіть перевищує середньостатистичну у державі);

щодо показника захворюваності на COVID-19, то за останні 14 днів він становить 324,7 випадків на 100 тис населення (при нормативному 320).





Нагадаємо, у минулу п'ятницю, 6 листопада, Кременчук не «дотягував» до червоної зони епіднебезпеки.





Крім того, пані Усанова проінформувала про кількість ліжок у лікарнях міста для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою:

в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременнчуцька» їх 70;

у шпиталі на базі лікарні ім. Богаєвського – 120;

у лікарні «Правобережна» розгорнуто 15 ліжок;

дитяча лікарня має 60 ліжок інтенсивного відділення.





Віцемер Усанова повідомила, що за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 82 дорослих і 65 дітей. Вперше на прийомі у сімейного лікаря 44 дорослим встановили діагноз «пневмонія» і 63 підозри на коронавірусну інфекцію.





Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебувають 149 людей, у 51 із них тяжкий перебіг хвороби.





- Якщо кількість пацієнтів з пневмоніями протягом останніх тижнів плюс-мінус є однаковою, то кількість «тяжких» пацієнтів зростає. Це ті пацієнти, які уже потребують інтенсивної терапії, кисневої терапії, що забезпечується зараз в наших лікарнях, - прокоментувала Ольга Усанова.





На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука лежить 69 кременчужан та 20 жителів Кременчуцького району із підтвердженим COVID-19. 979 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 923 громадян одужали, 54 осіб померло. Станом на ранок 13 жовтня в Кременчуці зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби з початку епідемії.