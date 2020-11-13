У Полтаві справжня співробітниця банку обікрала 92-річну бабусю

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 847

У Полтаві справжня співробітниця банку, а не та, яка лише представляється нею, обікрала 92-річну бабусю. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.





Робітниця відділення банку запам’ятала номер рахунку 92-річної клієнтки, від імені якої систематично підробляла та підписувала заяви про видачу готівки. А потім почала знімати гроші і для себе. Усього жінка накрала з рахунку пенсіонерки 16 000 гривень.





За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.ч.1,2 ст.185 та ч.ч.1,3,4 ст.358 КК України (крадіжка та підроблення офіційного документа з метою його використання, вчинена повторно).