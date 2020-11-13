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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Малецький обіцяє соціальну допомогу тим, хто на ізоляції

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 828 Коментарів: 1

Мер пропонує звертатися до служби 1563

Віталій Малецький заявив, що містянам на самоізоляції, у яких проблеми з доставлянням продуктів і ліків, слід звернутися до служби 1563. Це відбулося на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Малецького запитали, чи планують у виконкомі залучати волонтерів і медиків на доставляння продуктів і ліків для людей на самоізоляції. Мер відповів:

— Зараз такої нагальної потреби поки що немає. У разі, якщо в когось із хворих кременчужан на самоізоляції виникають проблеми щодо доставки продуктів і ліків, вони можуть звернутися на службу 1563. Ми через соціальні служби, через медиків їм допоможемо у вирішенні цих проблем. Але поки що таких масових звернень не надходило.



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Автор: Богдан Волошко
Теги: Кременчук карантин Соціальна допомога
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 330
zzzzzz:
Сьогодні, 15:24

Тут еще что бы попасть на самоизоляцию нужно тест сделать, а семейный доктор направление не даст, а за деньги никто делать не будет, от и маемо


1 0

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