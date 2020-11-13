Розпочався літературний конкурс «Просто подвиг» для популяризації військових

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 214

Взяти в ньому участь можуть не лише військові та ветерани армії, а і їх родичі, волонтери й навіть учні навчальних закладів області

З метою створення циклу іміджевих текстових матеріалів для використання їх в інформаційних кампаніях щодо популяризації військової служби в ЗСУ та підвищення іміджу армії серед громадян, на Полтавщині оголошують проведення літературного конкурсу «Просто подвиг».





Конкурс проведуть у три етапи:

збір конкурсних матеріалів від учасників (з 12 листопада до 1 грудня цього року);

підбиття проміжних підсумків, визначення конкурсною комісією кращих робіт та їхня публікація на офіційних ресурсах Полтавського обласного територіального центру (з 23 листопада до 6 грудня);

оголошення переможців та їхнє нагородження (з 7 до 12 грудня).

Номінації конкурсу:





«Поетичний твір» – матеріали віршованої форми, що описують випадки героїзму, мужності та професійної навченості українських військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням;

«Проза» – прозові твори, що описують випадки героїзму, мужності та професійної навченості українських військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням;

«Дитяча творчість» - матеріали, створені учнями навчальних закладів про відомі їм випадки мужності наших воїнів або яким вони собі уявляють «Подвиг».



Приз глядацьких симпатій: розігрується у всіх номінаціях, визначається кількістю вподобань та позитивних коментарів у соцмережах.

До участі в конкурсі запрошують військовослужбовців та ветеранів ЗСУ, а також їхніх родичів, волонтерів і навіть учнів навчальних закладів. Досить доречно, оскільки саме на останніх і має розраховувати армія, адже саме вони пожинатимуть плоди популяризації служби в ЗСУ.





На конкурс приймають матеріали, які показують випадки героїзму, доблесті, мужності, навченості і високі моральні якості українських військовослужбовців.





Матеріали для участі в конкурсі приймають на електронну адресу Полтавського обласного ТЦК та СП poltava.tck@gmail.com у вигляді прикріплених архівів.





У заархівованій папці повинен бути файл із матеріалом для конкурсу, фото місця події або особи, про яку написано (бажано для кращої візуалізації описаного читачем) та файл, що містить таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові автора;

його контактний телефон, електронна адреса;

звання (якщо є);

місце служби чи роботи (якщо є);

місце проживання (населений пункт, район).





Критерії оцінювання:

відповідність твору головному завданню конкурсу – популяризації Збройних Сил України (від 1 до 10 балів);

відповідність твору тематиці конкурсу (від 1 до 10 балів);

відповідність твору літературним вимогам – наповнення змістом, дотримання правил граматики, розмаїття лексики (від 1 до 10 балів);

Максимальна кількість балів – 30.





Усі учасники фінального етапу конкурсу нагороджуються дипломами. Конкурсанти, які зайняли друге та третє призові місця в окремих номінаціях, нагороджуються грамотами. Переможці, які зайняли перші місця у своїх номінаціях, нагороджуються грамотами та цінними подарунками.