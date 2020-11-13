Розпочався літературний конкурс «Просто подвиг» для популяризації військових

Взяти в ньому участь можуть не лише військові та ветерани армії, а і їх родичі, волонтери й навіть учні навчальних закладів області
З метою створення циклу іміджевих текстових матеріалів для використання їх в інформаційних кампаніях щодо популяризації військової служби в ЗСУ та підвищення іміджу армії серед громадян, на Полтавщині оголошують проведення літературного конкурсу «Просто подвиг».
«Поетичний твір» – матеріали віршованої форми, що описують випадки героїзму, мужності та професійної навченості українських військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням;
«Проза» – прозові твори, що описують випадки героїзму, мужності та професійної навченості українських військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням;
«Дитяча творчість» - матеріали, створені учнями навчальних закладів про відомі їм випадки мужності наших воїнів або яким вони собі уявляють «Подвиг».
Приз глядацьких симпатій: розігрується у всіх номінаціях, визначається кількістю вподобань та позитивних коментарів у соцмережах.
До участі в конкурсі запрошують військовослужбовців та ветеранів ЗСУ, а також їхніх родичів, волонтерів і навіть учнів навчальних закладів. Досить доречно, оскільки саме на останніх і має розраховувати армія, адже саме вони пожинатимуть плоди популяризації служби в ЗСУ.
На конкурс приймають матеріали, які показують випадки героїзму, доблесті, мужності, навченості і високі моральні якості українських військовослужбовців.
Матеріали для участі в конкурсі приймають на електронну адресу Полтавського обласного ТЦК та СП poltava.tck@gmail.com у вигляді прикріплених архівів.
У заархівованій папці повинен бути файл із матеріалом для конкурсу, фото місця події або особи, про яку написано (бажано для кращої візуалізації описаного читачем) та файл, що містить таку інформацію:
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів – 30.
Усі учасники фінального етапу конкурсу нагороджуються дипломами. Конкурсанти, які зайняли друге та третє призові місця в окремих номінаціях, нагороджуються грамотами. Переможці, які зайняли перші місця у своїх номінаціях, нагороджуються грамотами та цінними подарунками.