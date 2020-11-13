На строительстве бетонки на Полтавщине нашли коньки, которым больше 1000 лет

На месте прохождения бетонной дороги Днепр-Решетиловка в Полтавской области обнаружено поселение, древнейшие находки в котором датируются ХХ-XVII вв. до нашей эры
Археологи, которые проводят раскопки на месте прохождения бетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиливка, нашли коньки, которым может быть больше тысячи лет. Об этом пишет Служба автомобильных дорог в Полтавской области.
В научно-исследовательском центре отметили, что самой интересной оказалась находка, которой может быть чуть больше тысячи лет.
Объекты, связанные с жизнью людей на этой территории датируют ХХ-XVII вв. до нашей эры (фрагменты горшков, разукрашенных отпечатками шнура) а также XI-VIII вв. до нашей эры (фрагменты керамики с проколами под венцом и украшенные налепным валиком, а также бронзовая шпилька и бронзовая проколка ромбовидной формы).