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Під мерією мітингували проти ресторанних обмежень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 853 Коментарів: 5

  

На акцію прийшов мер Малецький
Фото: Артем Коваленко

11 листопада на площі Перемоги в Кременчуці відбувся мітинг підприємців та працівників закладів громадського харчування. Громадяни вимагають не обмежувати роботу кафе та ресторанів. На акцію зі своїми заступниками прийшов мер Віталій Малецький.


Ініціативу в діалозі взяли на себе два підприємці. Вони заявили, що писатимуть звернення до Малецького з вимогою дати бізнесу працювати. Мер відповів, що ці обмеження залежать не від нього, а від центральної влади. Також Малецький пообіцяв передати звернення від підприємців до Кабміну. Крім того, один із його заступників вимагає від власників кафе та ресторанів у листі зазначити, що вони гарантують дотримання карантинних правил у своїх закладах.


Закінчивши діалог із містянами, мер завів розмову про новий тролейбус із журналістами.


Після мітингу до редакції щодо деяких слів Віталія Малецкього звернулися представники креп-кафе «Corova». На акції мер заявив, що певний бар «Корова», як він сказав, «на вулиці Московській» (колишня назва вулиці Вадима Пугачова), працює без належного дозволу. У креп-кафе «Corova», що на проспекті Свободи, наголошують, що якщо ця заява Малецького стосується їхнього закладу, то вона є брехливою: за їхніми словами, вони діють на законних підставах.




Нагадаємо, сьогодні ТЪ писав про новоутворений маршрут сполучення Кременчука й Потоків.

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Автор: Богдан Волошко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: мітинг Кременчук карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

314
vortex:
Сьогодні, 14:55

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
...

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
...

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
...

2 1
182
romix:
Сьогодні, 15:01

Ну причем тут Малецкий?)


4 0
314
vortex:
Сьогодні, 15:02

Цитата: romix

Ну причем тут Малецкий?)

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.


2 2
182
romix:
Сьогодні, 15:08

Цитата: vortex
Цитата: romix

Ну причем тут Малецкий?)

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Прекращайте статьями бросаться. А то я начну всю Конституцию цитировать наизусть


5 1
314
vortex:
Сьогодні, 15:20

Цитата: romix
Прекращайте статьями бросаться. А то я начну всю Конституцию цитировать наизусть

Когда те кто ходили митинговать её выучат(или хотя бы прочтут) то они поймут, что нет повода митинговать. Работайте как работали да и всё. Пусть издают сколько угодно распоряжений в кабмине о "карантине выходного дня". Они имеют для граждан Украины примерно такую же юридичсескую силу как постановление пиратов из Сомали о переименовании понедельника в воскресенье.


0 4

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