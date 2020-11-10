Під мерією мітингували проти ресторанних обмежень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 853 Коментарів: 5













































Фото: Артем Коваленко

11 листопада на площі Перемоги в Кременчуці відбувся мітинг підприємців та працівників закладів громадського харчування. Громадяни вимагають не обмежувати роботу кафе та ресторанів. На акцію зі своїми заступниками прийшов мер Віталій Малецький.





Ініціативу в діалозі взяли на себе два підприємці. Вони заявили, що писатимуть звернення до Малецького з вимогою дати бізнесу працювати. Мер відповів, що ці обмеження залежать не від нього, а від центральної влади. Також Малецький пообіцяв передати звернення від підприємців до Кабміну. Крім того, один із його заступників вимагає від власників кафе та ресторанів у листі зазначити, що вони гарантують дотримання карантинних правил у своїх закладах.





Закінчивши діалог із містянами, мер завів розмову про новий тролейбус із журналістами.





Після мітингу до редакції щодо деяких слів Віталія Малецкього звернулися представники креп-кафе «Corova». На акції мер заявив, що певний бар «Корова», як він сказав, «на вулиці Московській» (колишня назва вулиці Вадима Пугачова), працює без належного дозволу. У креп-кафе «Corova», що на проспекті Свободи, наголошують, що якщо ця заява Малецького стосується їхнього закладу, то вона є брехливою: за їхніми словами, вони діють на законних підставах.









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