Робота під час карантину: чи може підзаробити студент у Кременчуці?

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 723 Коментарів: 2

Усе більше освітніх закладів переходять на дистанційний формат навчання. У студентів з’являється більше часу, і в багатьох може виникнути бажання працевлаштуватися. Ми проаналізували різноманітні платформи для пошуку роботи.







На державну допомогу в пошуку роботи надія слабка





На сайті Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, на жаль, немає жодної вакансії за категоріями «Робота за сумісництвом» та «Робота вдома». За пошуковими запитами, пов’язаними зі студентами, ми знайшли лише одну вільну посаду: шукають офіціанта. Пропонують 5 425 грн на місяць за роботу з середи до неділі за графіком 7:00-11:00. На цьому пропозиції студентам закінчуються.







Робота на інших платформах





На сайті «Приватної газети» можна виокремити чимало пропозицій роботодавців для студентів.





Наявні вільні посади:

Оператора кол-центру. Зарплата — 5-10 тисяч гривень, зазвичай графік гнучкий, а розмір оплати встановлюється залежно від кількості відпрацьованих годин. Зараз роботодавці часто дають можливість працювати з дому.

Зарплата — 5-10 тисяч гривень, зазвичай графік гнучкий, а розмір оплати встановлюється залежно від кількості відпрацьованих годин. Зараз роботодавці часто дають можливість працювати з дому. Промоутера. Умови різні: від роботи пару разів на тиждень до щоденної;

Умови різні: від роботи пару разів на тиждень до щоденної; Продавця-консультанта. Здебільшого щоденно з повним робочим днем. Зарплата близько 10 тисяч.

Здебільшого щоденно з повним робочим днем. Зарплата близько 10 тисяч. Системного адміністратора. Тут необхідні базові навички користувача ПК та іноді Linux, а також знання у веб-галузі. Зарплата 7-12 тисяч.

Тут необхідні базові навички користувача ПК та іноді Linux, а також знання у веб-галузі. Зарплата 7-12 тисяч. Менеджера з продажу. Варіантів купа: робота з дому, на офісі та гібрид цих форматів. Зарплата залежить від кількості проданого товару. І хоч поширена думка про «нескінченних» безробітних менеджерів, усе одно попит на цих спеціалістів був, є та буде.





Не варто обходити стороною й work.ua.





Окрім зазначених вище, ми знайшли там вакантні місця:

Розклеювача рекламних листівок. Іноді необхідне досягнення робітником повноліття. Графік — 2-3 рази на тиждень.

Іноді необхідне досягнення робітником повноліття. Графік — 2-3 рази на тиждень. Вантажника. Як і у випадку з промоутерами, бувають пропозиції працювати як пару разів на тиждень, так і щоденно. Обіцяють 6-9 тисяч.

Як і у випадку з промоутерами, бувають пропозиції працювати як пару разів на тиждень, так і щоденно. Обіцяють 6-9 тисяч. Кур’єра. Аналогічно: варіантів розкладу роботи багато. Зарплата варіюється залежно від обсягу роботи.

Аналогічно: варіантів розкладу роботи багато. Зарплата варіюється залежно від обсягу роботи. Викладача. Йдеться, звісно, не про роботу в університеті. Зараз різноманітні мовні школи та платформи з курсами масово переходять на онлайн-формат. Отже, кременчуцькі студенти можуть викладати не лише в закладах у рідному місті, а й по всій країні (і не тільки!). Багато шкіл беруть без досвіду, там можна заробити від 10 тисяч гривень. Ті роботодавці, що потребують викладачів зі стажем, платять уже від 20 тисяч. Графік буває різним: деякі заклади пропонують працювати кожен день у вечірній час, а деякі - кілька разів на тиждень протягом цілого дня. Але й на цьому перелік можливих варіантів розкладу роботи викладача не закінчується.

Також радимо моніторити й інші платформи, де є розділ «Робота».

Молодим людям, які хочуть працевлаштуватися, варто звертати увагу й на оголошення про вакансії у приміщеннях великих компаній. Наприклад, «МакДональдз», «Сільпо», «АТБ», «МаркетОпт». Зауважимо, часто роботодавці вимагають, щоб працівники були повнолітніми. Цей нюанс слід уточнювати в кожного з них індивідуально.







Тисяча й один різновид фрілансу





В епоху інформаційних технологій зовсім необов’язково працювати на певного роботодавця на постійній основі. Завжди є варіант надавати свої послуги одноразово. Читачі можуть подумати, що для цього потрібно бути щонайменше досвідченим програмістом (або хоча б дизайнером), але насправді фрілансерами можуть стати набагато більше людей, причому працювати вони можуть як в інтернеті з дому, так і в офлайн режимі. Ось деякі приклади професій для тих, хто бажає стати онлайн-фрілансером (окрім програмістів і дизайнерів):

Перекладач. Людям завжди потрібно перекладати документи, звернення, листи. Якщо з-поміж іноземних мов ви володієте не лише англійською та російською — це буде перевагою, адже перекладачі, наприклад, з арабської та китайської можуть отримувати більшу винагороду за 1000 знаків (500-1000 грн), ніж з англійської чи навіть німецької (100-500 грн). Такі широкі діапазони обумовлені різноманітністю текстів: від публіцистичних до спеціалізованих технічних;

Людям завжди потрібно перекладати документи, звернення, листи. Якщо з-поміж іноземних мов ви володієте не лише англійською та російською — це буде перевагою, адже перекладачі, наприклад, з арабської та китайської можуть отримувати більшу винагороду за 1000 знаків (500-1000 грн), ніж з англійської чи навіть німецької (100-500 грн). Такі широкі діапазони обумовлені різноманітністю текстів: від публіцистичних до спеціалізованих технічних; Репетитор. Маєте хороші знання з якихось предметів зі шкільної програми? Вам з радістю заплатять за допомогу в підготовці до екзаменів або домашніх завдань. 100 грн — нормальна вартість викладання англійської мови чи математики протягом години, а у випадку зі ЗНО нерідко буває, що займатися варто 90-120 хвилин;

Маєте хороші знання з якихось предметів зі шкільної програми? Вам з радістю заплатять за допомогу в підготовці до екзаменів або домашніх завдань. 100 грн — нормальна вартість викладання англійської мови чи математики протягом години, а у випадку зі ЗНО нерідко буває, що займатися варто 90-120 хвилин; Журналіст. Газетам і журналам часто потрібні фрілансери для написання матеріалів. Отримати можна близько 200-350 грн за статтю розміром 4 тисячі символів і 160-200 грн за вичитку й редагування матеріалу такого ж розміру;

Газетам і журналам часто потрібні фрілансери для написання матеріалів. Отримати можна близько 200-350 грн за статтю розміром 4 тисячі символів і 160-200 грн за вичитку й редагування матеріалу такого ж розміру; Адміністратор сайтів. Короткострокова робота на інтернет-магазини й подібні проєкти: наповнення каталогів, списків, категорій тощо. Пропонують різні суми: від тисячі гривень до п’яти залежно від обсягу роботи;

Короткострокова робота на інтернет-магазини й подібні проєкти: наповнення каталогів, списків, категорій тощо. Пропонують різні суми: від тисячі гривень до п’яти залежно від обсягу роботи; Копірайтер. Попит на прості рекламні тексти більший, ніж ви уявляєте. Він величезний. Такі матеріали зазвичай не мусять бути гарними в художньому аспекті, але мають рекламувати товар чи послугу. На старті можна без проблем отримувати 25-50 грн за 1000 символів. Із збільшенням портфоліо у вас з’являтиметься більше можливостей на фріланс-біржах, а отже, заробіток теж збільшуватиметься.

Крім того, у студентів є можливість підпрацьовувати офлайн.





Можна обрати такі професії:

Бебісітер. Або простіше — нянька. У Кременчуці потрібні люди, які б доглядали за дітьми. Є навіть спеціальні сайти саме для тих, хто шукає доглядальниць для своїх малюків. Платять 50-70 гривень за годину праці;

Або простіше — нянька. У Кременчуці потрібні люди, які б доглядали за дітьми. Є навіть спеціальні сайти саме для тих, хто шукає доглядальниць для своїх малюків. Платять 50-70 гривень за годину праці; Репетитор. Так, допомагати дітям (і не тільки) з навчанням можна як онлайн, так і офлайн. Прибуток виходить приблизно такий же, як і з репетиторством через інтернет.

Так, допомагати дітям (і не тільки) з навчанням можна як онлайн, так і офлайн. Прибуток виходить приблизно такий же, як і з репетиторством через інтернет. Прибиральник. Багатьом підприємствам потрібні працівники, які відповідатимуть за чистоту в приміщеннях. Насправді, можна заробити близько 500 гривень за прибирання трикімнатної квартири або невеликого офісу.





Кур’єри — герої нашого карантину





Хочемо розповісти про підробіток кур’єром детальніше. Ця професія стала особливо актуальною в період пандемії. Цьогоріч у Кременчуці з’явився сервіс Raketa. Усі охочі, що досягли повноліття, можуть завантажити на смартфон відповідний додаток і почати виконувати замовлення. У Raketa передбачені кілька режимів для кур’єрів, вибирати треба залежно від вашого транспорту. Це може бути автомобіль, мототранспорт або велосипед. Крім того, у піших кур’єрів також є можливість працювати з цим сервісом. Наразі доставка можлива із закладів на вул. Київській, Першотравневій та в центрі. На сайті сервісу зазначають, що за місяць у Кременчуці можна заробити до 15 тисяч гривень. Зазначимо, для того, щоб влаштуватися кур’єром Raketa, необхідно мати медичну книжку (або зробити її протягом тижня після подання заявки).







Поради експертів





HR-експерт порталу rabota.ua Тетяна Пашкіна у матеріалі «Секрети успішного пошуку роботи» журналу «Я, студент» радить студентам не цуратися роботи не за профілем. Вона заявляє, що будь-який досвід корисний. Також, за її словами, слід бути сміливішим у пошуку, адже роботодавці охоче почали брати на роботу саме молодь. Для них це вигідно тому, що їм краще навчити людину з нуля, ніж переманювати та перевчати спеціаліста з досвідом.





Сайт 24 каналу розмістив декілька порад від працівника Google «Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу». Він порадив не допускати друкарських помилок у резюме.

«Помилки ці смертельні, тому що роботодавці інтерпретують їх як нездатність потенційного кандидата дбати про якість», - заявляє експерт.





Великий розмір резюме — теж «біда». Як писав Блез Паскаль, «Цей лист вийшов таким довгим тому, що у мене не було часу написати його коротше».





Серед інших проблем у резюме експерт виділяє також погане форматування (радить зберігати в pdf), розголошення конфіденційної інформації колишніх роботодавців шукача роботи, а також банальну брехню.







Залишайтесь оптимістами





Навіть в умовах коронавірусної кризи студенти мають можливість знайти джерело заробітку в Кременчуці. Якщо не виходить влаштуватися з першого разу — не варто засмучуватися. Шукаючи роботу, слід набратися наполегливості та терпіння. Хто шукає, той завжди знайде!