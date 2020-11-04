За добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19

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За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321), повідомляє МОЗ.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 100 осіб;

летальних випадків – 115;

одужало – 2 277 осіб;

здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 469 018 осіб;

одужало – 209 143 особи;

летальних випадків – 8 565;

проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.





Кількість захворювань в регіонах: