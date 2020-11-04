Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
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Кременчук40
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 792 Коментарів: 2

 

Одужало за добу 2 277 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321), повідомляє МОЗ.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 100 осіб;
  • летальних випадків – 115;
  • одужало – 2 277 осіб;
  • здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 469 018 осіб;
  • одужало – 209 143 особи;
  • летальних випадків – 8 565;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 44 920 випадків;
  • Вінницька область – 12 566 випадків;
  • Волинська область – 16 436 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
  • Донецька область – 14 190 випадків;
  • Житомирська область – 18 970 випадків;
  • Закарпатська область – 17 192 випадки;
  • Запорізька область – 14 105 випадків;
  • Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
  • Київська область – 20 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 142 випадки;
  • Луганська область – 4 539 випадків;
  • Львівська область – 33 754 випадки;
  • Миколаївська область – 10 559 випадків;
  • Одеська область – 28 728 випадків;
  • Полтавська область – 12 204 випадки;
  • Рівненська область – 22 140 випадків;
  • Сумська область – 14 863 випадки;
  • Тернопільська область – 22 216 випадків;
  • Харківська область – 43 930 випадків;
  • Херсонська область – 5 558 випадків;
  • Хмельницька область – 19 839 випадків;
  • Черкаська область – 10 723 випадки;
  • Чернівецька область – 25 411 випадків;
  • Чернігівська область – 10 164 випадки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

399
Туся:
Сьогодні, 13:25

хвороба наступає і атакує. Трохи не в тему, та хочу поділитися своїми враженнями від  поїздки на роботу. Я вийшла на зупинку Героїв сталінграду о 7 20. І вже черга на трол. налічувала близько тридцяти людей. Трол бере по 3 -5 чоловік. і їдуть вони з періодичністю в 10-20 хвилин. Це просто неприпустимо!  Чому керівництво міста не переймається такою важливою проблемою? Чому не можна задіяти увесь міський транспорт в часи пік? Коли люди роз,їдуться по підприємствах, тоді можна зкоротити кількість авто. Треба допомогти людям вчасно добиратися до місця роботи! А, що буде, коли прийде справжня холоднеча? Стояти по годині на зупинках- це сотні  простуд!  Чи вибори пройшли, і тепер начхати на проблеми пересічних кременчужан???  Телеграфу хочу запропонувати розпочати рубрику, наприклад- Дістало, Наболіло,  Задрало, де можна було б висказати усі негативні моменти нашого сьогодення, щоб було де і кому нагнути матюків, хоча , не дуже вірю, що наші впливові мужі читають ці коментарі. Їм, як завжди глибоко фіолетово на людські проблеми. 


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2 294
zzzzzz:
Сьогодні, 13:40

Цитата: Туся
Трол бере по 3 -5 чоловік
зато маршрутки берут и стоячих


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