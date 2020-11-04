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Кременчук, Освіта, Афіша

Кременчужан запрошуть приєднатися до ХХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Україна писатиме такий диктант до Дня української писемності й мови ювілейний - 20 раз

Цьогоріч Україна традиційно писатиме ХХ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови. Долучитися та спробувати свої сили можуть і кременчужани. У цьому році подія відбудеться у понеділок, 9 листопада о 09.05. 


Радіодиктант звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо, його зачитає відома акторка Римма Зюбіна. Цьогорічний текст створив письменник і видавець Іван Малкович, а науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Координатор проєкту — Дмитро Хоркін.


Уже традиційно в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського облаштували місце для написання радіодиктанту, куди запросили багато відомих українських діячів та зірок: Катерину Павленко та Тараса Шевченка з гурту Go_A, Івана Леньо («Kozak System»), Марка Галаневича («ДахаБраха»), акторів Ахтема Сеітаблаєва, Сергія Калантая, Геннадія Попенка, акторку Наталію Сумську, учасника Дитячого Євробачення-2020 від України Олександра Балабанова та багато інших. Наживо з бібліотеки журналісти «Суспільної студії» розкажуть та покажуть, як пишуть диктант відомі українці.


Також «Суспільна студія» покаже, як пишуть диктант українські громади в Німеччині, Чехії, Словаччині та інших країнах світу, а також у різних регіонах України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: радіодиктант диктант День української писемності українська мова
компанія «Інтера Люкс»
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