49 нових випадків COVID-19 у Кременчуці - двоє кременчужан померли

Вчора, 22:16 Переглядів: 599

Сьогодні, 8 листопада, у Кременчуці зареєстровано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять одна жінка віком від 28 до 83 років та двадцять вісім чоловіків віком від 21 до 78 років. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



На жаль, два пацієнти п'ятдесяти та шістдесяти років померли.



Всього зареєстровано 1811 випадків

Одужало 717

Померло 44