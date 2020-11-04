Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
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Кременчук40
Кременчук, Коронавірус / Карантин

49 нових випадків COVID-19 у Кременчуці - двоє кременчужан померли

Вчора, 22:16 Переглядів: 599

 

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 8 листопада, у Кременчуці зареєстровано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять одна жінка віком від 28 до 83 років та двадцять вісім чоловіків віком від 21 до 78 років. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, два пацієнти п'ятдесяти та шістдесяти років померли.


Всього зареєстровано 1811 випадків

Одужало 717
Померло 44

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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