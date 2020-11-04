Захистив пояс та «задушив суперника»: бійці кременчуцького клубу «Шторм» завоювали перемоги

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 67

У Львові відбулася подія, яка привернула увагу шанувальників бойових єдиноборств – бої турніру чемпіонату світу з бойових мистецтв (WWFC 17). 18 жовтня відбулося 11 поєдинків серед яких три титульних за паси WWFC. Окрім українських спортсменів за перемогу в октагоні змагалися закордонні гості з Грузії і Єгипту.

У турнірі взяли участь двоє спортсменів з кременчуцького клубу «Шторм» Андрій Зубенко та Кирило Горобець.

Кирило Горобець – боєць з Сум, проте виступає за кременчуцький клуб. Цього дня він захищав свій пояс WWFC. Кирило чинний чемпіон світу й виходи в октагон з ціллю зберегти пояс та підтвердити чемпіонський титул. У важкому протистоянні проти Олександра Горшечкина він переміг одноголосним рішенням суддів.









Андрій Зубенко в бою з Віталієм Біляком здобув перемогу задушливим прийомом у першому раунді. Андрій поїхав до Львова, щоб замінити бійця, але вийшло так, що до бою у нього тричі змінювався суперник.









- У вівторок був один суперник, у середу – інший, а коли приїхав, то дізнався, що мені шукають нового суперника. За 22 години до зважування знайшли Віталія Біляка. – поділився Андрій Зубенко.



Наш спортсмен провів третій професійний бій. Поєдинок тривав всього 50 секунд й Андрій «задушив» суперника у партері.



