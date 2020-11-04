Пам’ять поета-«неокласика» з Полтавщини вшанували показом фільму

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Північно-східний відділ Українського інституту національної пам'яті (УІНП) на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук розпочав низку інтернет-показів документальних фільмів. Їх присвячують пам'ятним датам і ювілеям, які відзначаються цьогоріч з ініціативи УІНП згідно з Постановою парламенту. Зокрема, користувачі мережі переглянули телефільм «Соловецькі в’язні з України. Микола Зеров», який у 2011 році році cтворили журналісти полтавської телекомпанії. Про це повідомляє пресслужба Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті.





- Цим інтернет-показом прагнемо привернути увагу до однієї з найтрагічніших сторінок української історії. 83 роки тому, у листопаді 1937 року на честь 20-ї річниці «Жовтневої революції» в урочищі Сандармох (Карелія, РФ) були розстріляні в’язні Соловецького табору особливого призначення - еліта української нації. Серед них і поет-«неокласик» Микола Зеров, який народився у повітовому містечку Зіньків на Полтавщині навесні,130 років тому,- зауважила начальниця відділу, кандидатка історичних наук Марія Тахтаулова.









«Документально обґрунтований та емоційно забарвлений кінонарис сприяє утвердженню національної пам’яті. Творчому колективу (автор сценарію – Ольга Ніколенко, режисер – Наталія Іванченко, режисер-оператор - Дмитро Старіков) за цей фільм присуджено премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Авторська група Полтавської телекомпанії побувала на Соловецьких островах, де відбував ув’язнення поет, та в урочищі Сандармох (Карелія) – на місці розстрілу Миколи Зерова. Фільм насичений документальними кадрами епохи 20-30-х років ХХ століття з фондів Центрального державного кінофотоархіву ім. Г.Пшеничного, документами з архівів Служби безпеки України тощо. Спогади сучасників поета і перекладача у стрічці відтворюють професійні актори», - розповів регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар. На його думку, поєднання журналістської, акторської, режисерської та операторської роботи визначило високий рівень публіцистичності фільму «Соловецькі в’язні з України. Микола Зеров».