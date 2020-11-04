Керівник Кременчуцького музею запросила мера Малецького поговорити з бабайом, рицарем та Максимом Кривоносом

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 309

Керівника Кременчуцького краєзнавчого музею Аллу Гайшинську нагородили подякою міського голови. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому вручив подяку Аллі Гайшинській за значний особистий внесок у розвиток музейної справи, за сумлінну працю, збереження, примноження та популяризацію історії Кременчука.









За час, коли музей майже 12 років був закритий для відвідувачів, його експозиція збільшилася за рахунок кременчужан, які ділилися експонатами. Наступного року планують продовжити ремонтні роботи на другому та третьому поверхах, а також у підвальному приміщенні музею.





- Ми трохи відвикли від відвідувачів. Для нас кожен день свято… - подякувала Алла Гайшинська за увагу та ремонт хоча б першого поверху музею.





Директор музею Алла Павлівна запросила мера Малецького поговорити з бабайом, рицарем та Максимом Кривоносом,щоб він допоміг розігнати ворогів.

Також віце-мер Дмитро Кравченко подарував музею монети зроблені Національним банком України, за зразком тих, що були в різних куточках України за часів Київської Русі.