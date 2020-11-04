Вдруге на COVID-19 захворів депутат Кременчуцької міської ради

Депутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов стверджує, що вдруге перехворів на коронавірус. Як повідомив депутат на своїй сторінці в фейсбуці, вперше він перехворів на COVID-19 ще в січні цього року.
За його словами він відчував: ломоту в суглобах, нагадування про всі проблемні місця хребта (привіт з юності, де були дзюдо та гребля на каное), нестерпний головний біль і тотальна слабкість, коли не в силах навіть телевізор дивитись).
У підсумку Руслан Ульянов отримав негативні результати підсумкового тесту.