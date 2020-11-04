Вдруге на COVID-19 захворів депутат Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 532 Коментарів: 1

Депутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов стверджує, що вдруге перехворів на коронавірус. Як повідомив депутат на своїй сторінці в фейсбуці, вперше він перехворів на COVID-19 ще в січні цього року.





- Коли минулого вівторка відчув симптоми тої хвороби, що мене вже скрутила одного разу в кінці січня, я вже інтуїтивно знав, що це той самий гість, якого так всі бояться. Тож позитивний результат тесту був лише формальністю - я знав з чим маю справу.Але в січні це ще не було трендом, тому було не страшно. Зараз же я знав, що мене чекає, тому знову страху не було, лише знання, - написав депутат.





За його словами він відчував: ломоту в суглобах, нагадування про всі проблемні місця хребта (привіт з юності, де були дзюдо та гребля на каное), нестерпний головний біль і тотальна слабкість, коли не в силах навіть телевізор дивитись).





У підсумку Руслан Ульянов отримав негативні результати підсумкового тесту.