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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вдруге на COVID-19 захворів депутат Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 532 Коментарів: 1

Ульянов стверджує, що перехворів на коронавірус ще в січні 

Депутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов стверджує, що вдруге перехворів на коронавірус. Як повідомив депутат на своїй сторінці в фейсбуці, вперше він перехворів на COVID-19 ще в січні цього року. 


- Коли минулого вівторка відчув симптоми тої хвороби, що мене вже скрутила одного разу в кінці січня, я вже інтуїтивно знав, що це той самий гість, якого так всі бояться. Тож позитивний результат тесту був лише формальністю - я знав з чим маю справу.Але в січні це ще не було трендом, тому було не страшно. Зараз же я знав, що мене чекає, тому знову страху не було, лише знання, - написав депутат.


За його словами він відчував: ломоту в суглобах, нагадування про всі проблемні місця хребта (привіт з юності, де були дзюдо та гребля на каное), нестерпний головний біль і тотальна слабкість, коли не в силах навіть телевізор дивитись). 


У підсумку Руслан Ульянов отримав негативні результати підсумкового тесту.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

595
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 13:24

Напишите ещё что у собаки Жучки с Молодёжного снова блохи завелись, серьёзно... Хапанула от забрёвшего на её район Бобика...


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