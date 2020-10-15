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Опалення у лікарні та дитсадки Кременчука подадуть 17 жовтня, у будинки — 19 жовтня

Вчора, 14:35 Переглядів: 1 737 Коментарів: 2

 

Рішення про початок опалювального періоду ухвалив виконком

17 жовтня опалення подадуть у лікувальні заклади та дитсадки Кременчука. Рішення про подачу тепла із завтрашнього дня до об'єктів соціальної сфери ухвалив 16 жовтня виконком Кременчуцької міськради. У школах опалення ввімкнуть тоді, коли діти вийдуть на навчання. Поки що до 2 листопада в учнів осінні канікули.


На цьому ж засіданні виконкому прийняте рішення про пуск тепла у будинки з централізованим опаленням з 19 жовтня. Мерія обіцяє, що опалення в місті запустять протягом трьох діб. Проте на налагодження системи (якщо виникатимуть локальні проблеми на мережах будинків) зазвичай йде близько двох тижнів.


Під час підключення теплоносія до житлового фонду цілодобово працюватимуть аварійні служби. Звернення від мешканців міста щодо ліквідації можливих проблем, пов’язаних із підключенням теплоносія, прийматимуть фахівці служби 1563 або на сторінці служби у Фейсбуці.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення опалювальний сезон
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

134
StarПёр:
Вчора, 14:54

у будинки — 19 жовтня

Зачем? Кто-то мерзнет при среднесуточной температуре +12/+14?

Или припекло до выборов продемонстрировать свою "заботу"? Прогноз до 25 октября смотрели?

 


47 6
153
canek:
Вчора, 16:44

Веталь ОСТАНОВИСЬ!

Запускай по среднесуточной температуре!


23 5
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