Дзюдо набирає обертів і залучає молодь Кременчука та району

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 587

Вісім залів з дзюдо діє у Кременчуці і Кременчуцькому районі

Розвиток дзюдо набирає обертів не лише у Кременчуці, а й у Кременчуцькому районі. За підтримки ПрАТ «Гірник» цього року вдалося вийти за межі міста й відкрити зали у Потоках, Омельнику, Ялинцях та Недогарках. Також у Кременчуці та на Козельщині повноцінно працюють три зали, де тренуються не лише діти, а й дорослі.





Віцепрезидент і тренер СК «Кремень Дзюдо» Віталій Середа зауважив, що цього навчального року за підтримки в.о. президента Федерації дзюдо у Полтавській області Василя Волошина та директора ПрАТ «Гірник» Євгена Федотова вдалося відкрити чотири нових зали у Кременчуцькому районі. Близько 100 дітей отримують всебічний фізичний розвиток. Загалом у всіх філіях СК «Кремень Дзюдо» тренується понад 350 юних спортсменів.





- У Потоках, Ялинцях, Недогарках та Омельнику цього навчального року відкрили зали з дзюдо, де навчається близько сотні дітей. Вони отримують повноцінне фізичне виховання та психологічне розвантаження, - розповів Віталій Середа.





Між Міністерством освіти та Федерацією дзюдо підписано меморандум - із цього року у школах дозволили викладати дзюдо як модуль на рівні з легкою атлетикою, баскетболом та волейболом.



В СК «Кремень Дзюдо» спортсмени починають навчання з 4 років, а ось крайній вік - необмежений. Якщо з дитинства мріяли займатися єдиноборствами, то двері залів СК «Кремень Дзюдо» для вас відчинені.





СК «Кремень Дзюдо» вперше бере участь у «Громадському бюджеті». Спільно з директором ПрАТ «Гірник» Євгеном Федотовим вони розробили два проєкти для поліпшення спортивної інфраструктури: мультифункціональне поле для гри та тренажери для тренувань. Це дозволить не лише покращити матеріально-технічну базу Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо, а й залучити молодь мікрорайону до занять спортом.



Проєкт №93 СК «Кремень Дзюдо» - розвиток дзюдо в Кременчуці та проєкт №101 СК «Кремень Дзюдо» за майбутнє Кременчука - мають на меті надати молоді мікрорайону на вулиці Київській можливість тренуватися на відкритому повітрі.





Проєкт розвиток дзюдо в Кременчуці дозволить зробити потужний осередок дзюдо на вул. Київській.





Найбільший проєкт із побудовою кількох майданчиків включає: гімнастичний комплекс для занять воркаутом та спортивний комплекс із гумовим покриттям. Універсальні ворота дозволять грати як у футбол, так і в баскетбол та волейбол. На цьому спортсмени не зупиняються, й також планують залучити партнерів - ПрАТ «Гірник», який допоможе з освітленням спортивного майданчика та щебенем. Адже це мікрорайон, у якому своє дитинство провів Євген Федотов, мікрорайон, в якому він зараз працює й бажає допомогти дітям здійснити їхню спортивну мрію.





- Це ваше майбутнє. Як кажуть, у здоровому тілі - здоровий дух, пам'ятайте про це. Дзюдо - це той вид спорту, який дозволяє займатися з будь-яким рівнем фізичної підготовки та розвиватися, - закликав потурбуватися про своє здоров'я директор ПрАТ «Гірник» Євген Федотов.





До 30 жовтня адміністратори розглянуть та структурні підрозділи міськвиконкому проаналізують проєкти «Громадського бюджету». А з 3-го до 23 листопада кременчужани зможуть підтримати спорт та розвиток дзюдо у Кременчуці.