У ВПУ №7, «льотці», ПТУ №26 та педколеджі COVID-19 діагностували у студентів та співробітників

Кілька груп пішли на карантин
Нові випадки COVID-19 виявили одразу у чотирьох навчальних закладах Кременчука. Про це йдеться у добовому зведенні департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за 5 жовтня.
Коронавірусну хворобу діагностували у:
- ВПУ №7 (захворів студент, одна група знаходитиметься на самоізоляції до 18 жовтня);
- Кременчуцькому льотному коледжі (один педагог, одна група на карантині до 9 жовтня);
- ПТУ №26 (коронавірус виявили у співробітника цього закладу);
- Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка (там захворіли студент та викладач, одна група пішла на карантин до 19 жовтня).