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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У ВПУ №7, «льотці», ПТУ №26 та педколеджі COVID-19 діагностували у студентів та співробітників

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 2 771

 

Кілька груп пішли на карантин

Нові випадки COVID-19 виявили одразу у чотирьох навчальних закладах Кременчука. Про це йдеться у добовому зведенні департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за 5 жовтня.


Коронавірусну хворобу діагностували у:

  • ВПУ №7 (захворів студент, одна група знаходитиметься на самоізоляції до 18 жовтня);
  • Кременчуцькому льотному коледжі (один педагог, одна група на карантині до 9 жовтня);
  • ПТУ №26 (коронавірус виявили у співробітника цього закладу);
  • Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка (там захворіли студент та викладач, одна група пішла на карантин до 19 жовтня).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ВПУ №7 летный колледж педколледж коронавірус коронавирус карантин самоизоляция студенты педагоги ПТУ №26
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