У Кременчуці затримали чоловіка, який поцупив чужий телефон на залізничному вокзалі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 613 Коментарів: 1

Кременчуцькі патрульні по гарячих слідах затримали ймовірного крадія. Сьогодні, близько 2.00, до поліцейських звернувся 34-річний заявник. Чоловік повідомив, що невідомий викрав його мобільний телефон, який він залишив заряджати в приміщенні залізничного вокзалу. Потерпілий детально описав можливого крадія.









Патрульна поліція повідомила, що копи обстежили прилеглу територію та виявили особу, схожу за описом. В руках був викрадений телефон. Чоловік в скоєному зізнався.





Далі з'ясовувати всі обставини буде слідчо-оперативна група.