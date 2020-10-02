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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали чоловіка, який поцупив чужий телефон на залізничному вокзалі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 613 Коментарів: 1

 

Власник залишив гаджет заряджатися, чим скористався зловмисник

Кременчуцькі патрульні по гарячих слідах затримали ймовірного крадія. Сьогодні, близько 2.00, до поліцейських звернувся 34-річний заявник. Чоловік повідомив, що невідомий викрав його мобільний телефон, який він залишив заряджати в приміщенні залізничного вокзалу. Потерпілий детально описав можливого крадія.


 

Патрульна поліція повідомила, що копи обстежили прилеглу територію та виявили особу, схожу за описом. В руках був викрадений телефон. Чоловік в скоєному зізнався.


Далі з'ясовувати всі обставини буде слідчо-оперативна група.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка телефон
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

373
Туся:
Сьогодні, 14:56

 А, як це так, поклав заряжатися, а сам пішов гуляти ??


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