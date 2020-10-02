Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за останню добу +4348 випадків COVID-19, на Полтавщині – 305

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 1 309 Коментарів: 2

 

У Полтавській області за добу померло троє людей

В Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 305.

За даними МОЗ, станом на 9.00 6 жовтня в Україні налічують 234 584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав (за добу – 2 149 людей). Загалом провели 2 423 031 тестування методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 930 випадків;
  • Волинська область — 8 880 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
  • Донецька область — 4 561 випадок;
  • Житомирська область — 7 070 випадків;
  • Закарпатська область — 10 317 випадків;
  • Запорізька область — 4 746 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
  • Кіровоградська область — 1 194 випадки;
  • м. Київ — 25 091 випадок;
  • Київська область — 10 099 випадків;
  • Львівська область — 21 494 випадки;
  • Луганська область — 1 333 випадки;
  • Миколаївська область — 3 894 випадки;
  • Одеська область — 15 021 випадок;
  • Полтавська область — 3 270 випадків;
  • Рівненська область — 13 374 випадки;
  • Сумська область — 5 676 випадків;
  • Тернопільська область — 14 610 випадків;
  • Харківська область — 21 451 випадок;
  • Херсонська область — 1 544 випадки;
  • Хмельницька область — 7 263 випадки;
  • Чернівецька область — 15 444 випадки
  • Черкаська область — 4 687 випадків;
  • Чернігівська область — 4 812 випадків.

 

Полтавська ОДА сповістила про поширення коронавірусу на Полтавщині:

  • у Полтаві – 171 хворий;
  • у Кременчуці – 54 випадки;
  • у Миргороді – 13 хворих;
  • у Полтавському районі – 10 випадків;
  • на Котелевщині – 8 хворих;
  • на Лохвиччині – 7 нових випадків;
  • у Лубнах, на Семенівщині – 5 хворих;
  • у Лубенському районі, на Диканщині – по 4 випадки;
  • на Пирятинщині, Кобеляччині – 3 нові випадки;
  • у Миргородському, Кременчуцькому районах, на Шишаччині, Хорольщині, Гребінківщині, Козельщині – по двоє хворих;
  • на Новосанжарщині, Зіньківщині, Решетилівщині, Гадяччині, Великобагачанщині, Чорнухинщині – по одному відповідно.

Одужали 1284 жителі області, продовжують лікування 1936 людей, зокрема, 101 дитина. Всього зареєстрували 50 летальних випадків, нових за добу – 3 (у Полтаві, колишніх Карлівському і Пирятинському районах).

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

13
aleks:
Сьогодні, 11:48

как насчет вашего covid баннера. данные не обновляются с 2 октября. людей пугать не хотите? 


16 0
372
Туся:
Сьогодні, 14:30

 Мені довелося побувати в нашому пологовому будинку.  Стільки людей швендяє в такому закладі!!!!! Я пам,ятаю свою молодість, коли це був заклад майже закритого типу, і нікого не допускали далі приймального відділення! а, породілям , навіть не можна було лежати в своєму одязі, усе було тільки лікарняне, щоб не було випадків якогось  бактеріального, вірусного зараження в палатах! Це ж такий тендітний заклад, де все повинно бути майже стерильним! А, що щас там. Зробили лабораторію на ковіт, і ходять усі верстви населення, усі, кому не лінь. Хіба це допустимо? І, ні в якому не ізольованому місті знаходиться ця лабораторія, усі ходять, бродять, розносять бацили. Що скаже на це пан сербін, аж нічого, бо це все гроші, гроші, гроші......


0 1

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