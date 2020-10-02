В Україні за останню добу +4348 випадків COVID-19, на Полтавщині – 305

У Полтавській області за добу померло троє людей
В Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 305.
За даними МОЗ, станом на 9.00 6 жовтня в Україні налічують 234 584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав (за добу – 2 149 людей). Загалом провели 2 423 031 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 930 випадків;
- Волинська область — 8 880 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
- Донецька область — 4 561 випадок;
- Житомирська область — 7 070 випадків;
- Закарпатська область — 10 317 випадків;
- Запорізька область — 4 746 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
- Кіровоградська область — 1 194 випадки;
- м. Київ — 25 091 випадок;
- Київська область — 10 099 випадків;
- Львівська область — 21 494 випадки;
- Луганська область — 1 333 випадки;
- Миколаївська область — 3 894 випадки;
- Одеська область — 15 021 випадок;
- Полтавська область — 3 270 випадків;
- Рівненська область — 13 374 випадки;
- Сумська область — 5 676 випадків;
- Тернопільська область — 14 610 випадків;
- Харківська область — 21 451 випадок;
- Херсонська область — 1 544 випадки;
- Хмельницька область — 7 263 випадки;
- Чернівецька область — 15 444 випадки
- Черкаська область — 4 687 випадків;
- Чернігівська область — 4 812 випадків.
Полтавська ОДА сповістила про поширення коронавірусу на Полтавщині:
- у Полтаві – 171 хворий;
- у Кременчуці – 54 випадки;
- у Миргороді – 13 хворих;
- у Полтавському районі – 10 випадків;
- на Котелевщині – 8 хворих;
- на Лохвиччині – 7 нових випадків;
- у Лубнах, на Семенівщині – 5 хворих;
- у Лубенському районі, на Диканщині – по 4 випадки;
- на Пирятинщині, Кобеляччині – 3 нові випадки;
- у Миргородському, Кременчуцькому районах, на Шишаччині, Хорольщині, Гребінківщині, Козельщині – по двоє хворих;
- на Новосанжарщині, Зіньківщині, Решетилівщині, Гадяччині, Великобагачанщині, Чорнухинщині – по одному відповідно.
Одужали 1284 жителі області, продовжують лікування 1936 людей, зокрема, 101 дитина. Всього зареєстрували 50 летальних випадків, нових за добу – 3 (у Полтаві, колишніх Карлівському і Пирятинському районах).