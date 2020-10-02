В Україні за останню добу +4348 випадків COVID-19, на Полтавщині – 305

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У Полтавській області за добу померло троє людей

В Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 305.



За даними МОЗ, станом на 9.00 6 жовтня в Україні налічують 234 584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав (за добу – 2 149 людей). Загалом провели 2 423 031 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 930 випадків;

Волинська область — 8 880 випадків;

Дніпропетровська область — 7 372 випадки;

Донецька область — 4 561 випадок;

Житомирська область — 7 070 випадків;

Закарпатська область — 10 317 випадків;

Запорізька область — 4 746 випадків;

Івано-Франківська область — 14 451 випадок;

Кіровоградська область — 1 194 випадки;

м. Київ — 25 091 випадок;

Київська область — 10 099 випадків;

Львівська область — 21 494 випадки;

Луганська область — 1 333 випадки;

Миколаївська область — 3 894 випадки;

Одеська область — 15 021 випадок;

Полтавська область — 3 270 випадків;

Рівненська область — 13 374 випадки;

Сумська область — 5 676 випадків;

Тернопільська область — 14 610 випадків;

Харківська область — 21 451 випадок;

Херсонська область — 1 544 випадки;

Хмельницька область — 7 263 випадки;

Чернівецька область — 15 444 випадки

Черкаська область — 4 687 випадків;

Чернігівська область — 4 812 випадків.

Полтавська ОДА сповістила про поширення коронавірусу на Полтавщині:

у Полтаві – 171 хворий;

у Кременчуці – 54 випадки;

у Миргороді – 13 хворих;

у Полтавському районі – 10 випадків;

на Котелевщині – 8 хворих;

на Лохвиччині – 7 нових випадків;

у Лубнах, на Семенівщині – 5 хворих;

у Лубенському районі, на Диканщині – по 4 випадки;

на Пирятинщині, Кобеляччині – 3 нові випадки;

у Миргородському, Кременчуцькому районах, на Шишаччині, Хорольщині, Гребінківщині, Козельщині – по двоє хворих;

на Новосанжарщині, Зіньківщині, Решетилівщині, Гадяччині, Великобагачанщині, Чорнухинщині – по одному відповідно.

Одужали 1284 жителі області, продовжують лікування 1936 людей, зокрема, 101 дитина. Всього зареєстрували 50 летальних випадків, нових за добу – 3 (у Полтаві, колишніх Карлівському і Пирятинському районах).