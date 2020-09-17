Бесплатно и без взяток: как получить образование в Европе

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Алексей получил диплом бакалавра в Высшей школе экономики в Праге. Обучался экономике в чешском вузе совершенно бесплатно. Он рассказал нам, как ему удалось поступить в университет и с чем столкнётся абитуриент, который захочет отправиться на обучение в Чехию.





– Почему именно Чехия?





– Я выбирал между Польшей, Чехией и Словакией. Чехия для меня была оптимальным решением. Многие мои друзья учатся в Польше. И я знаю, что некоторые нюансы обучения уже мало отличаются от украинских реалий. Так, в некоторых учебных заведениях Польши практикуется получение взяток. В Чехии с этим все строго: никаких «благодарностей».





К тому же в Польше есть преподаватели, которые не самым лучшим образом относятся к украинцам, русским, белорусам. Они скептически оценивают наши умственные способности. Возможно, из-за того, что в Польше много наших заробитчан, поэтому такое отношение. В Чехии такого нет.





Один из лучших университетов Чехии - Карлов университет



Шаг 1: выучить чешский









Обучение в чешских вузах бесплатное даже для иностранцев. Но на чешском языке. Поэтому первое, что нужно сделать – выучить язык. На чешском придется проходить нострификацию (подтверждать свой аттестат), сдавать экзамены для поступления в вуз. Одним словом, просто подать документы и сразу приступить к учёбе – это не чешский вариант.





Поэтому первый шаг – отправиться на подготовительные курсы. Для того, чтобы поступить в чешский вуз, Алексей записался на языковые курсы от Карлового университета, который считается одним из лучших в Чехии. Обучение на курсах длилось год. Все это время Алексей жил в небольшом городке Подебрады в 65 км от Праги.





– Лучший вариант – курсы при университете. Например, я проходил курсы при Карловом университете. В Чехии много высших учебных заведений, которые их предоставляют. Курсы от самих университетов дают необходимые знания. К выбору курсов стоит отнестись максимально ответственно. Советовал бы остерегаться предложений от русскоязычных компаний о подготовительных курсах, которые также занимаются предоставлением языковых курсов: неизвестно, какой уровень подготовки вы получите.





Подготовительные курсы, как правило, длятся от 6 месяцев до года, в зависимости от выбора самого студента. Есть и программы на 3 месяца, но за это время выучить язык невозможно. Стоимость курсов – 3-5 тысяч евро, в зависимости от длительности. Я учился по годовой программе и у нас было два семестра. На курсах изучали 5 предметов: математику, английский, чешский, географию, информатику.









– Насколько сложно было выучить язык?





– На курсах нас сразу же поместили в языковой вакуум. Мы практически не общались на своем языке. От нас требовали с первого дня изъясняться по-чешски. Было просто нереально не выучить язык. Дополнительные занятия с репетитором по чешскому были не нужны.





– Сколько времени нужно, чтобы заговорить?





– Минимум полгода при условии, что у студента есть способности, он горит изучением языка и занимается им дни и ночи напролёт. Но этого уровня может быть недостаточно для написания экзамена по чешскому языку, потому как требуется знание терминологии в экономической, технической и других сферах. Поэтому главное - сразу же определиться с будущей специальностью и исходя из этого учить терминологию. Нас распределяли по группам: технический, экономический, филологический. Первое полугодие у нас шла просто начитка чешского языка. Дальше мы более детально изучали лексику необходимую для непосредственного обучения в университете.





– Сложно ли было сразу учить язык?





– Первые три месяца звонил маме и говорил, что ничего не понимаю и хочу все бросить. Часто задавался вопросом:«Зачем я сюда приехал?» Но со временем стало легче.





– Язык похож на наш? Насколько сложен в изучении?



– Да, язык похож, ведь это славянская группа. Нам сразу сказали, что украинцы имеют преимущество, потому что мы знаем русский и украинский. И это облегчает обучение чешскому, потому как многие слова схожи с русскими или украинскими. Когда ухватишь эту нить, учить язык становится проще. Но в этом есть и минус: соблазн сказать украинское или русское слово с чешским акцентом. Тебе кажется, что такое слово есть, хотя на самом деле его не существует.







Шаг 2: подтверждаем аттестат









В Чехии школьники учатся 13 лет, тогда как в Украине – 11. Поэтому при поступлении в чешский вуз встаёт вопрос о соответствии уровня полученных знаний. Аттестат приходится подтверждать, сдавая несколько предметов: проходить так называемую нострификацию. Алексей проходил ее через полгода обучения на языковых курсах, потому как общаться с экзаменаторами придется на чешском.









– Результаты украинского ВНО как-то влияют на возможность поступления в Чехии?





– Они вообще не играют никакой роли. При поступлении обращают внимание на оценки в аттестате и количество вычитки часов по каждому предмету. Аттестат нужно подтверждать. Обычно необходимо сдавать предмет с меньшим количеством часов вычитки. Например, если химии было меньше, чем остальных предметов, ее, скорее всего, и придется сдавать. Я учился в физико-математическом классе, где количество часов соответствовало чешским стандартам. Поэтому мне нужно было сдавать географию, английский и биологию.





– Как выглядит нострификация в Чехии?





– Это устный экзамен, который длится полтора часа: по 30 минут на предмет. Самое сложное, что нострификация сдаётся на чешском языке уже на 5-6 месяце прохождения курсов. Если знание чешского еще слабое, то, как вариант, можно взять переводчика. Я сдавал все на чешском языке. Не могу сказать, что это было легко, но вполне реально.





– Насколько сложно было подтверждать аттестат?





– Требования соответствовали нашей школьной программе. Например, все темы по биологии я проходил у себя в школе. Единственный момент, в Чехии на географии они изучают еще и астрономию. Поэтому пришлось немного подтянуть этот предмет. Но, в целом, ничего сложного.





– Есть ли вариант поступить на обучение в чешский вуз без подтверждения аттестата?





– Есть три варианта, как уехать на обучение в Чехию. Если ты уже получил диплом бакалавра в Украине, то проходишь нострификацию в упрощенной форме. В принципе, ничего не нужно сдавать: диплом бакалавра просто переводят на чешский. Второй вариант, который пользуется большой популярностью – отправить школьника учиться в Чехию после 9 класса. Он отучится четыре года и получит чешский аттестат. Но главный минус – придется учиться на 2 года дольше, чем в Украине. Третий вариант – нострификация после получения школьного аттестата.





– А что касается обучения на английском языке?





– Обучение на английском языке платное. Стоимость достаточно высока. Дешевле пройти курс по чешскому языку и поступить в чешский вуз.







Шаг 3: сдать экзамен в чешский вуз









После подтверждения аттестата Алексей продолжил обучение на курсах: оно длилось еще полгода. Некоторые курсы устраивают экзамены, чтобы посмотреть, как ученики усвоили программу. А ученики понимают, насколько они готовы к сдаче экзаменов для поступления в университет.





– Мы сдали финальный тест на знание чешского языка. С этим сертификатом можно было подаваться на поступление в вузы. Хотя некоторые университеты требуют сдать еще один тест на знание языка у них: хотят убедиться, что студент будет понимать, о чем идет речь во время обучения. Также многое зависит от специальности: для технических специальностей сертификата с курсов обычно достаточно.









– Какие экзамены ты сдавал для поступления?





– Как экономист, я писал экзамен по чешскому, математике и английскому. Если поступать на международные отношения, необходимо сдавать еще один иностранный язык на выбор.





– Хватает ли школьных знаний для сдачи экзамена?





– Я приехал в Чехию с достаточно хорошими оценками. У меня серебряная медаль, только одна «9-ка» в аттестате. Возможно, поэтому у меня не возникло проблем ни с одним предметом. Были некоторые пробелы только в математике, поскольку чешские школьники по программе проходят темы, которых у нас нет. В частности, иррациональные числа. Нет проблем с тем, чтобы позаниматься с преподавателем сверхурочно и разобрать проблемные темы. В Чехии море возможностей для обучения. Я обращался к репетиторам всего пару раз.





Стоимость занятия – от 150 до 250 грн, в зависимости от предмета. Но в школе и на курсах репетиторы практически не нужны. Материал достаточно хорошо подают. Чаще к услугам репетиторов прибегают студенты в университетах. Существует целая индустрия репетиторов и курсов. Стоит достаточно дорого: курсы по экономике или финансам за семестр обойдутся до 3 тыс грн.





– Сложно ли было сдавать экзамены?





– Нет, на курсах предоставляют варианты тестов с прошлых лет. Если ты прорешал достаточное количество заданий, то уже настолько натренирован, что решаешь их автоматически. Самое сложное – чешский язык. Многие получают высокие баллы по математике или английскому, но не сдают чешский.









– Случается такое, что студент после прохождения годовых курсов не поступает в университет?





– Да, такое бывает, поэтому студенты подают заявления в разные вузы. Стоимость подачи – 300-400 грн. При подаче заявлений мы выбирали хотя бы один вуз, который набирал студентов без экзаменов. Таких университетов не много, они находятся в небольших городках, где идет вечный недобор студентов. Если бы не удалось сдать экзамены, то я поступал бы в этот университет.





– Реально ли успеть сдать экзамены в несколько университетов?





– Набор абитуриентов стартует в начале весны: именно тогда мы подавали заявления. Вступительные экзамены начинаются в июне. Между окончанием курсов и вступительными экзаменами достаточно много времени: около месяца. Это время используется для подготовки к поступлению в выбранный вуз. Если понимаешь, что ты завалил экзамен, есть дня три для подготовки к сдаче тестов в другом университете. У меня все получилось с первой попытки. Быстро пришли уведомления о том, что я сдал экзамены в Высшую школу экономики, куда я подавался на две специальности: финансы и экономику. Этот вуз является одним из лучших экономических университетов в Европе, поэтому я не стал сдавать дальше экзамены в другие вузы.





– Много ли претендентов? Какой конкурс?



– Претендентов много, но как такового конкурса в Чехии не существует. Набор ежегодно варьируется зависимости от количества претендентов и свободных мест. Существует проходной балл, который, в последнее время на некоторых факультетах начинают поднимать: например, уровень проходной границы повышается с 60 до 70-75 баллов.



Во сколько обойдётся обучение в Чехии и к чему нужно быть готовым будущему студенту – в следующих выпусках «Телеграфа».