Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу виявили 38 випадків COVID-19, в Україні - 2 966

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 672

 

За добу одужало 758 пацієнтів

В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.

20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл — 5268 (+68)
  • Волинська обл — 6856 (+73)
  • Дніпропетровська обл — 3982 (+104)
  • Донецька обл — 2430 (+59)
  • Житомирська обл — 4988 (+57)
  • Закарпатська обл — 9154 (+44)
  • Запорізька обл — 2879 (+50)
  • Івано-Франківська обл — 12382 (+170)
  • Кіровоградська обл — 985 (+12)
  • м. Київ — 19483 (+343)
  • Київська обл — 7744 (+133)
  • Львівська обл — 18317 (+188)
  • Луганська обл — 754 (+19)
  • Миколаївська обл — 2469 (+95)
  • Одеська обл — 11422 (+217)
  • Полтавська обл — 1499 (+38)
  • Рівненська обл — 11124 (+109)
  • Сумська обл — 3023 (+107)
  • Тернопільська обл — 11247 (+231)
  • Харківська обл — 14888 (+424)
  • Херсонська обл — 813 (+23)
  • Хмельницька обл — 4631 (+150)
  • Чернівецька обл — 13042 (+125)
  • Черкаська обл — 3035 (+52)
  • Чернігівська обл — 3263 (+75).

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1499 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 743 людини.


За минулу добу зареєстровано 38 нових випадків - по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 606 (29 нових випадків)
  • Кременчук – 221 (1 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 50 (1 новий випадок),
  • Лубни – 43 (2 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 31 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 23 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 16 (2 нові випадки).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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