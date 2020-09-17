На Полтавщині за добу виявили 38 випадків COVID-19, в Україні - 2 966

За добу одужало 758 пацієнтів
В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл — 5268 (+68)
- Волинська обл — 6856 (+73)
- Дніпропетровська обл — 3982 (+104)
- Донецька обл — 2430 (+59)
- Житомирська обл — 4988 (+57)
- Закарпатська обл — 9154 (+44)
- Запорізька обл — 2879 (+50)
- Івано-Франківська обл — 12382 (+170)
- Кіровоградська обл — 985 (+12)
- м. Київ — 19483 (+343)
- Київська обл — 7744 (+133)
- Львівська обл — 18317 (+188)
- Луганська обл — 754 (+19)
- Миколаївська обл — 2469 (+95)
- Одеська обл — 11422 (+217)
- Полтавська обл — 1499 (+38)
- Рівненська обл — 11124 (+109)
- Сумська обл — 3023 (+107)
- Тернопільська обл — 11247 (+231)
- Харківська обл — 14888 (+424)
- Херсонська обл — 813 (+23)
- Хмельницька обл — 4631 (+150)
- Чернівецька обл — 13042 (+125)
- Черкаська обл — 3035 (+52)
- Чернігівська обл — 3263 (+75).
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1499 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 743 людини.
За минулу добу зареєстровано 38 нових випадків - по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 606 (29 нових випадків)
- Кременчук – 221 (1 новий випадок),
- Горішні Плавні – 50 (1 новий випадок),
- Лубни – 43 (2 нові випадки),
- Кобеляцький район – 31 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 23 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 16 (2 нові випадки).