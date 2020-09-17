На Полтавщині за добу виявили 38 випадків COVID-19, в Україні - 2 966

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В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.



20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 5268 (+68)

Волинська обл — 6856 (+73)

Дніпропетровська обл — 3982 (+104)

Донецька обл — 2430 (+59)

Житомирська обл — 4988 (+57)

Закарпатська обл — 9154 (+44)

Запорізька обл — 2879 (+50)

Івано-Франківська обл — 12382 (+170)

Кіровоградська обл — 985 (+12)

м. Київ — 19483 (+343)

Київська обл — 7744 (+133)

Львівська обл — 18317 (+188)

Луганська обл — 754 (+19)

Миколаївська обл — 2469 (+95)

Одеська обл — 11422 (+217)

Полтавська обл — 1499 (+38)

Рівненська обл — 11124 (+109)

Сумська обл — 3023 (+107)

Тернопільська обл — 11247 (+231)

Харківська обл — 14888 (+424)

Херсонська обл — 813 (+23)

Хмельницька обл — 4631 (+150)

Чернівецька обл — 13042 (+125)

Черкаська обл — 3035 (+52)

Чернігівська обл — 3263 (+75).

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1499 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 743 людини.





За минулу добу зареєстровано 38 нових випадків - по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях.





Географія поширення інфекції: