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Кременчук, Спорт, Шоу-бизнес

«Є надія, що тренер проспить тренування»: одружився тренер ХК «Кременчук» Валерій Клюшнєв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 773

   

Мінус один холостяк серед спортсменів 

Цими вихідними у Кременчуці одружився тренер хокейного клубу «Кременчук» 2006 Валерій Клюшнєв. Обраницею дитячого тренера стала кременчужанка Анна. 


  


Юні хокеїсти оригінально привітали свого тренера. Вони зібралися біля Відділу державної реєстрації актів цивільного стану та командою привітали народження нової родини. Спортсмени з надією дивляться й сподіваються, що після одруження тренер також буде запізнюватися на тренування. 


- Свято в команді. Тренер одружився! Тепер є надія, що і тренер вранці проспить тренування, - привітали на сторінці в групі юних спортсменів. 


Вітаємо молодят з одруженням та бажаємо їм щастя, здоров’я, мирного неба над головою, щоб все життя зберігали свою любов і пронесли її крізь роки і випробування. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей весілля
компанія «Інтера Люкс»
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