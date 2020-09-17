На Миргородщині поліція затримала чоловіка, який у кафе відгамселив односельця

Потерпілий знаходиться у лікарні
16 вересня, близько 3.00, в селі Білоцерківка (колишній Великобагачанський район) в одному із кафе невідомий сильно побив 34-річного чоловіка, повідомляє пресслужба поліції.
За попередньою версією слідства, у потерпілого виник конфлікт з 22-річним односельцем.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Потерпілий на даний час знаходиться в хірургічному відділенні районній лікарні.
У кримінальному провадженні призначені судові експертизи, тривають слідчі дії.