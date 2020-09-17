Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Надзвичайні новини

На Миргородщині поліція затримала чоловіка, який у кафе відгамселив односельця

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 459

Потерпілий знаходиться у лікарні

16 вересня, близько 3.00, в селі Білоцерківка (колишній Великобагачанський район) в одному із кафе невідомий сильно побив 34-річного чоловіка, повідомляє пресслужба поліції.


За попередньою версією слідства, у потерпілого виник конфлікт з 22-річним односельцем. 


Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 


Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


Потерпілий на даний час знаходиться в хірургічному відділенні районній лікарні.


У кримінальному провадженні призначені судові експертизи, тривають слідчі дії.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: драка побили тяжкие телесные повреждения
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх