На Миргородщині поліція затримала чоловіка, який у кафе відгамселив односельця

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Потерпілий знаходиться у лікарні

16 вересня, близько 3.00, в селі Білоцерківка (колишній Великобагачанський район) в одному із кафе невідомий сильно побив 34-річного чоловіка, повідомляє пресслужба поліції.





За попередньою версією слідства, у потерпілого виник конфлікт з 22-річним односельцем.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.





Потерпілий на даний час знаходиться в хірургічному відділенні районній лікарні.





У кримінальному провадженні призначені судові експертизи, тривають слідчі дії.