Египетские Мальдивы: небанальный трип на северное побережье Египта, где отдыхают местные богачи

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 4 426

Украинский турист, решая поехать в Египет, традиционно отправляется в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду, к Красному морю. Кременчужанка Елена решила разведать другое побережье Египта: северное, где плещется Средиземное море. Это пока что экзотика для украинского туриста, потому что сюда не возят чартерами из Украины на «все включено»

Северное побережье Египта – это Средиземноморье. Там нет кораллов и рыбок, но оно похоже на рекламный проспект про райские берега. Северное побережье тянется от Александрии до границы с Ливией. Проехать его можно за 3-4 часа. Это не круглогодичный курорт. Как и в нашу Кирилловку, сюда приезжают только летом. Сезон наступает с июня и заканчивается в начале сентября. А так как рядом большие города – час от Александрии и 2-3 часа от Каира, то сюда на выходные ездят местные. В основном, состоятельные люди.



– Это египетские Мальдивы. Самое красивое Средиземноморье, которое я встречала, а я побывала в 20-ти странах. Пожалуй, похожее встретишь иногда на Кипре или на Пальма-де-Майорке. Песок такой белый, как будто попадаешь на экзотический остров. Он не проваливается под ногами: по нему можно скакать как конь, танцевать как на паркете. Он такой же твёрдый, как на побережье океана. Волны тоже напоминают океанские. Они очень длинные и раскатистые. Место подходит для сёрфинга и водных активити. Из минусов - купаться комфортно не везде. Если нет волнорезов, волны утопят уже у берега. А еще я вернулась с таким лицом, как-будто слезла с Эвереста. Высокая влажность и постоянный ветер сделали свое дело. Но красота того стоила.









«Это берег для богатых»



– Так как я была долгое время в Шарме, где застряла из-за короны, решила летом отправиться на север. Там намного прохладнее: +25 - 27 градусов, тогда как в Шарме летом жара 40+. Местные мне сразу сказали: чтобы попасть на северный берег Египта, мне нужно найти принца. Потому что это побережье для богатых. Да, такие города, как Шарм, Хургада – это центры международного туризма. Но это дешевые города. Летом из местных сюда едет только средний класс: те, у кого не хватает денег на северный берег. Для примера: знакомому египтянину неделя отдыха в Хургаде на all inclusive обошлась в $200. На Севере $200 – стоимость аренды жилья на два дня.













Сколько стоит жилье в раю



– Когда я стала подыскивать жилье на северном берегу через OLX, а он жив в Египте, меня ждал шок. Увидев цену в $200, я подумала, что это месячная аренда. Но нет! Это в сутки! Дело в том, что у египтян на том берегу все рассчитано на местных. А они путешествуют семьями. Это несколько детей плюс мамы-папы-бабушки-дяди. Поэтому и сдают не комнаты и квартиры, а целые виллы и шале. Небольшие студии на двоих встречаются, но редко. Бюджетных хостелов или отелей, как в Европе, там нет. В нормальном районе стоимость отельного номера от $60. А средняя цена – $150 в сутки.



Бюджетный отель за $20-30 можно взять только в городе, где вряд ли захочется отдыхать: уж слишком он традиционный.



Я путешествовала одна, и в Египте это не очень приветствуют. В 90% случаев одинокой барышне откажут в поселении. Только отель: частники не захотят иметь дело. Они переживают, что я кого-то приведу в свои номера, а это незаконно. Было и такое, что мне отказали в поселении в уже забронированный на букинге отель: мол, у нас только для семей. Мне приходилось «становиться ежиком» и рассказывать, что путешествую с мамой, которая приедет завтра, вот фото ее паспорта. Но если вы приехали с парнем, подругой, родителями, друзьями, то проблем не будет.









Как добраться к местным Мальдивам



Добраться до северного берега из Украины не так и сложно: самолетом до Каира. А дальше автобусом три часа: его стоимость около 300 грн.



- Объехать северный берег можно за 3-4 часа на автомобиле. У меня не было авто, поэтому приходилось довольствоваться автобусами. На дальние расстояния, из Александрии или Каира в Матрух, ходят большие автобусы, которые отправляются от автостанций. Я все бронировала заранее, онлайн. Автобусы ходят редко, нужно ловить. На небольшие расстояния, в пределах часа, ездят маленькие белые маршрутки. У них нет опознавательных знаков. Стоимость проезда – 17 грн на наши деньги. Поймать можно везде, достаточно махнуть рукой. Дальше готовимся объясняться на пальцах: английского никто не знает. На северном побережье есть Uber, но такса выше, чем везде. Например, если в Александрии 20-минутная поездка обойдется где-то в 70 гривень на наши деньги, то там за 10 минут выложишь все 100.













Чего ждать в некурортном Египте



Условно берег можно разделить на места, где отдыхают «оевропеевшиеся» египтяне и люди традиционных взглядов. Люди с европейскими взглядами – при деньгах. И места для такого отдыха стоят дороже. Там все привычно для нас: бикини, алкоголь и пати. Даже говорят по английски. В местах подешевле отдыхают семьи с традиционными взглядами. Это семейный размеренный отдых и купание в одеждах. В таких местах знают только арабский, так что с коммуникацией будут проблемы.



- Я поколесила с рюкзаком по всему побережью, останавливаясь в разных точках. Сперва простенький компаунд для местных. Там берег был диким, без каких то ограничителей для волн, так что купалась с опаской. Так, помочить ножки. Если зайти по шею, волны оставят без купальника: только там я поняла, зачем местные купаются в одежде. Дежурят спасатели: они разрешают плавать в строго ограниченном пространстве, чтобы можно было следить за купающимеся. Я такое видела на севере Испании, на Атлантическом океане.



Берег, конечно, невероятной красоты, и можно идти бесконечно долго. Только вечером появляются военные и просят вернуться к себе в компаунд: так борются с наркодиллерами, которые устраивают встречи на морском берегу.



Второе местечко, в котором побывала – Марина. Это элитный компаунд (жилищный поселок), в котором многие богачи заимели себе жилье. Он протянулся на несколько километров. Огромная территория с кафе, ресторанами, бассейнами, магазинами, множеством пляжей, дискотеками. В комплексе находится самое шикарное место с дорогими отелями: Порто Марина. На местных пляжах можно было спокойно купаться благодаря пирсам, уходящим далеко в море. Волны довольно мягкие.







Третьим стал город неподалёку от границы с Ливией, Марса-Матрух. Город настолько традиционный, что иностранцев тут почти нет. Люди сворачивают шею, чтобы тебя рассмотреть. Высовываются из окон авто, останавливаются. Как сказали знакомые все потом, что это место больше для фермеров, которые никогда не видели иностранцев. Мужчины в традиционных платьях молятся на улицах, ездят повозки. Все вокруг довольно неопрятно. Еле смогли найти ресторан: в основном грязные традиционные кафешки с фастфудом на вынос. Одним словом, местные жители пока не готовы к тому, что на планете есть жизнь в другом виде.









Египетское жилье: особенности съёма



- Особенность египетского жилья – оно не блещет чистотой. В любое жилье в Египте (если его не сдают иностранцы) стоит заселяться с хлоркой. С собой везти все: туалетную бумагу, мыло для рук, любые мелочи. Не будет ничего даже в вилле за 200 долларов. Исключением в плане чистоты и мелочей может быть только хороший отель.



– Жилье стало для меня шоком. На наши деньги оно стоило около 700 грн в сутки в компаунде средней паршивости. Это очень дешево для севера Египта. И это был адский треш. Даже не поменяно постельное белье! В душевую страшно зайти, а на раковину лучше не смотреть. Хозяйки не было: она сдавала дистанционно. Меня заселял охранник виллы – да, у виллы может быть охранник, который следит за порядком. Английского он не знал. Пришлось полдня за ним бегать, чтобы принес чистые простыни. Принес в 12 ночи: в грязных руках, лениво покуривая сигарету. Белье пахло никотином. Не успела порадоваться тому, что у меня вилла с бассейном, как после обеда обнаружила, что там уже 10 человек купается в одеждах. Мои соседи – египетская семья. Чтобы спокойно поплавать в своих бикини и никого не шокировать, приходилось вставать раньше и плавать до 11-12 часов. До этого времени местные еще спят, никто не выходит из дома. Кстати, до 12-ти дня сложно найти кафе, чтобы попить кофе. Даже Макдональдс закрыт. Приходите ночью, все работает.



Стоимость грязной студии в элитном поселке - от 50 евро. За эти деньги предложат нечто с убитыми диванами и без горячей воды.





Нормальная вилла, где не страшно ступить – от 150 долларов за ночь. Она будет рассчитана на большую семью: чтобы могло поселиться 8 человек. Самое бюджетное жилье в тех районах – от 30 долларов за виллу. Но я бы его не бронировала заранее: стоит сперва посмотреть, что внутри. Изображение на букинге и египетская реальность - это две большие разницы.





Что по ценам?



Египетские Мальдивы не намного дешевле, чем европейские курорты. И чашка кофе стоит 100 грн, а бургер – от 130 грн. Бутылка пива – от 50 грн и достать его можно не везде. В супермаркетах цены на еду и все остальное невысокие и сопоставимы с украинскими. Так что с учетом того, что все виллы и шале сдаются с кухнями, можно и готовить, если не влом.



С тяжелыми алкогольными напитками (да и вином) тут беда: их просто нет. Все свое везти с собой. Алкоголь продается только в специализированных лавках, и только местный. Импортный – только в дьюти-фри или втридорога на руках.



Зато марихуану продают прямо на пляже: при мне мальчик, расставляющий шезлонги, снабдил ею двух египтян.





Карточка для пропуска в компаунд. Без нее к морю не пустят





Интернет: боль всего Египта



Готовьтесь, что вайфай сложно найти. Только в отелях, иногда за дополнительную плату. Даже в Макдональдсе его не ждите. Проводной интернет на вилле тоже фантастика. Все только на мобильном интернете, который в Египте совсем не дешёвый.





Жилье: от $ 200 долларов на неделю на двоих в отеле.





Абсолютно бесполезная вещь на Северном берегу: ну нет тут кораллов, это Средиземноморье