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Надзвичайні новини

Патрульні гарячим слідом затримали крадіїв

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 989 Коментарів: 4

 

Про це повідомляють патрульні

Вчора, 24 серпня, вночі інспекторам надійшов виклик, що невідомі особи, ймовірно, здійснюють крадіжку в приватному будинку на вулиці Басейній. За інформацією патрульної поліції, поліціянти прибули на виклик виявили двох чоловіків, які почали тікати. Охоронці порядку наздогнали та затримали одного з них. Також інспектори виявили зламані замки та мішки з речами.


Інший випадок стався на вулиці Київській. Патрульним надійшов виклик про підозрілих осіб, які несуть колеса. Поліцейські оперативно прибули на місце події та побачили транспортний засіб Audi без двох коліс. Обстежуючи прилеглу територію, виявили двох осіб, які ймовірно причетні до злочину, а також колеса, комунікаційні кабелі та інструмент.


 


В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

3 994
zzzzzz:
Сьогодні, 09:44

То ли еще будет...зеленые человечки доведут страну до ручки...


8 8
277
Чувааак:
Сьогодні, 11:41

"До ручки" доводять державу параноїки і істерики, яким їсти не дай, а дай обпаскудить всіх і кожного.

Такі крадіжки були споконвіку, є, і будуть, як при нашому президентові, так і в агресора, Трампа, Макрона, чи Ким чен ина


1 4
925
Angel737:
Сьогодні, 11:52

Респект Копам.


2 2
3 994
zzzzzz:
Сьогодні, 13:56

Цитата: Чувааак
обпаскудить всіх і кожного
ці зелені вже сами себе так обпаскудили, що далі вже нікуди....про крадіжки то ви подивилися б статистику за останній рік, та роки з три попереду.


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