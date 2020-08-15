Патрульні гарячим слідом затримали крадіїв

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 989 Коментарів: 4

Вчора, 24 серпня, вночі інспекторам надійшов виклик, що невідомі особи, ймовірно, здійснюють крадіжку в приватному будинку на вулиці Басейній. За інформацією патрульної поліції, поліціянти прибули на виклик виявили двох чоловіків, які почали тікати. Охоронці порядку наздогнали та затримали одного з них. Також інспектори виявили зламані замки та мішки з речами.





Інший випадок стався на вулиці Київській. Патрульним надійшов виклик про підозрілих осіб, які несуть колеса. Поліцейські оперативно прибули на місце події та побачили транспортний засіб Audi без двох коліс. Обстежуючи прилеглу територію, виявили двох осіб, які ймовірно причетні до злочину, а також колеса, комунікаційні кабелі та інструмент.









В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу.