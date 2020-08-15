Кременчуцький льотний коледж оголосив тендер на ремонт гуртожитку у майже 21 млн грн

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Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ оголосив тендер на капітальний ремонт гуртожитку. Очікувана вартість гуртожитка, за адресою вулиця Гоголя, 5, становить 20 572 291 грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель ProZorro.





Технічне завдання передбачає виконання таких робіт: розбирання покрівлі, улаштування прокладної пароізоляції, забивання тріщин у стінах, утеплення фасадів, демонтаж вікон, улаштування дверей, фарбування стін, розбирання водостічних труб, улаштування доріжок та тротуарів, установлення фільтрів для очищення води, облицювання стіп керамічною плиткою, установлення лічильників, прокладання трубопроводів, установлення вентиляторів.





Роботи мають виконати до 31 травня 2021 року. Сам аукціон призначили на 8 вересня.