40% українців готові здійснювати передоплату за товар

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40% українців готові здійснювати передоплату за товар — результати опитування про безпечні купівлі в онлайні. Понад 9 тисяч користувачів у червні пройшли опитування про безпечні покупки в інтернеті. Найважливішу роль при здійсненні угод відіграють відгуки про продавця - вони важливі для понад 50% опитаних. 81% респондентів купують товар на великих онлайн-платформах і тільки 10% не важливо, де здійснювати купівлі.

Згідно з результатами опитування, 53% українців час від часу здійснюють купівлі в інтернеті, а ще 24% роблять це постійно. При цьому процес онлайн-шопінгу вимагає уважності користувача до деталей, аби зменшувати шанси натрапити на недобросовісних продавців. Шахраї у мережі вдаються до методів соціальної інженерії аби отримати особисті дані користувачів чи виманити їх кошти.

Один з методів застрахувати себе від шансу натрапити на шахрая — здійснювати купівлі тільки на широко відомих, найбільших платформах з перевіреною репутацією. Понад 81% опитаних відповіли, що вони здійснюють онлайн-шопінг саме на таких майданчиках. Ще 27% звертаються до невеликих онлайн-магазинів, а 10% поділилися тим, що їм байдуже де саме купувати.

Респонденти розповіли, що найбільшу роль під час вибору товару для них грають відгуки про продавця — для 53% цей показник є важливим. Про це зазначили респонденти усіх вікових категорій.

Також покупці звертають увагу на те, як довго продавець надає свої послуги. У 40% респондентів більше довіри викликають ті підприємці, що пропонують свої товари та послуги довший період. Для респондентів віком від 26 до 36 років та від 37 до 51 року цей показник є найважливішим — про це розповіли 43% опитаних.

Ще майже 36% українців заявили, що при купівлі орієнтуються на ринкову вартість товару чи послуги. Істотно нижча ціна, у порівнянні з середньою, може свідчити для покупців про низьку якість продукту або недобросовісність продавця. Найбільше уваги на вартість товару звертають опитані у віковій категорії від 17 до 25 років — понад 44%.

Також 35% респондентів відзначають важливою якість товару, а майже 34% — ресурс, де продається річ. При цьому обидва цих показники мають найбільшу вагу для аудиторії віком від 17 до 25 років — понад 40% опитаних цього віку зазначили, що для них це має значення.

Респонденти також зазначили, що для них є важливим метод оплати товару — це грає роль для 24% опитаних. Це й не дивно — адже доволі часто недобросовісні продавці просять часткову чи повну передоплату на особисту картку при купівлях, що є індикатором шахрайства. Але результати опитування показали — понад 40% українців все одно надсилають гроші продавцю до отримання товару.

63% опитаних оплачують товари накладеним платежем. Ще 50% довіряють електронним платіжним системам, що під'єднані до онлайн-платформ. А 39% зазначили, що здійснюють перекази коштів на картку продавця після отримання товару.

68% українців зазначили, що перевіряють адресу сайту та вносять платіжні дані тільки тоді, коли сайт їм знайомий та викликає довіру. 73% респондентів у віці від 17 до 25 років завжди перевіряють відповідність платіжної системи та посилання, за яким переходять. Майже чверть респондентів вказали, що рідко звертають увагу на сайт оплати товару, а близько 8% українців не вважають за необхідне пересвідчуватися у безпеці платформи, де здійснюють оплату. Найбільше таких людей в категорії старше 52 років.

Якщо ви все таки натрапили на шахрая, рекомендуємо наступні кроки для вирішення ситуації:

— якщо дані вашої картки стали доступними шахраю — зв’яжіться із банком та заблокуйте її;

— зверніться до служби підтримки ресурсу, де ви натрапили на шахрая — спеціалісти допоможуть обмежити діяльність облікового запису недобросовісного користувачу;

— лише правоохоронні органи можуть знайти правопорушника — тому одразу зверніться до Кіберполіції та подайте заяву про скоєний злочин до місцевого відділку.