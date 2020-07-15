Неподалік Кременчука сталася смертельна ДТП: мотоцикліст в'їхав у зупинку

Сьогодні, 06:38 Переглядів: 6 736 Коментарів: 4

19 липня у Градизьку сталася ДТП. Як повідомили очевидці, 20-річний мотоцикліст в'їхав у зупинку. У результаті цього він загинув.

Додано: водій мотоцикла Kawasaki, місцевий мешканець 2000 року народження, не впорався з керуванням та в'їхав у цегляну зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП мотоцикл з водієм загорілися, водій загинув на місці пригоди. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що відкрили провадження за ч.2 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.





