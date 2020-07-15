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Неподалік Кременчука сталася смертельна ДТП: мотоцикліст в'їхав у зупинку

Сьогодні, 06:38 Переглядів: 6 736 Коментарів: 4

 

20-річний хлопець загинув

19 липня у Градизьку сталася ДТП. Як повідомили очевидці, 20-річний мотоцикліст в'їхав у зупинку. У результаті цього він загинув.

 

Додано: водій мотоцикла Kawasaki, місцевий мешканець 2000 року народження, не впорався з керуванням та в'їхав у цегляну зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП мотоцикл з водієм загорілися, водій загинув на місці пригоди. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


 

Кременчуцький відділ поліції повідомив, що відкрили провадження за ч.2 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.  


 
 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП мотоциклист Градижск
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

802
AMD:
Сьогодні, 10:04

Главное, что нормальных людей не зацепил.


11 2
25
dimas401:
Сьогодні, 10:16

наконец то построят новую зупинку


5 4
4 556
Solenoid:
Сьогодні, 11:26

Скорость была хороша. Остановку как с РПГ развалили.

14 0
295
cheh_a:
Сьогодні, 12:27

а мотоцыкл наверно еще и без документов


1 5

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