Міністр охорони здоров'я заявив про 9 нових країн, після повернення з яких українцям не потрібна самоізоляція

Серед цих країн - Єгипет та Болгарія
Міністерство охорони здоров’я змінило критерії країн «зеленої» зони і збільшило поріг активних хворих на COVID-19 із 40 до 55 осіб на 100 тисяч населення. Таким чином, до списку додалися 9 нових країн, після повернення з яких українці не повинні будуть проходити самоізоляцію. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 19 липня.
За словами очільника відомства, після збільшення порогу громадяни України, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції.