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На Еристивском ГОКе показали, как выглядит «мозг» комбинатов Ferrexpo

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 872 Коментарів: 1

 

С диспетчерского пункта операторы следят за работой техники. Но в будущем планируют не только координировать работу основных технологических процессов, но и управлять машинами удаленно. Этот принцип уже удалось внедрить на одной системе
Фото: Артем Коваленко

В рамках экскурсии по ГОКах компании Ferrexpo, журналистам показали центральную диспетчерскую Еристовского ГОКа, с которой происходит оперативное управление большим парком большегрузных автомобилей. Диспетчерская была построена для того, чтобы управлять карьером не только Еристовского ГОКа, но и всеми карьерами группы Ferrexpo.


 


Основными задачами данного центра являются:

  • координация погрузки автотранспорта и транспортировки горной массы;
  • приём горной массы на местах разгрузки;
  • автоматическое распределение транспорта в зависимости от поставленных задач;
  • контроль производительности основного парка оборудования;
  • контроль нагрузки на крупногабаритные шины;
  • удалённое управление процессами бурения.
- По мере того, как мы будем автоматизировать единицы оборудования, все автоматизированное управление будет происходить из этой централизованной диспетчерской, - рассказал Генеральный директор Еристовского ГОКа.


 


Как это работает: например, диспетчер передает информацию на бортовой компьютер машины. В результате водитель узнает, что его маршрут перестроен. Также гендиректор поведал, что после автоматизации всего парка автотранспортного оборудования, это будет прямое указание машине. То есть, машину не нужно будет перестраивать в ручном режиме, она поедет сама.


Вот на сколько лет хватит руды в карьерах Еристовского и Полтавского ГОКов


Кристофер Мэтью Социо заверил, что после внедрения автоматизации сокращений рабочих мест не будет. Сначала этот проект планируют реализировать на Еристовском ГОКе.


- Мы также инвестируем деньги в технологии, которые позволят нам отслеживать техническое состояние нашего оборудования в режиме реального времени. Эта информация будет стекаться в это место. Поэтому, в принципе, это место можно назвать мозгом всех комбинатов, - добавил Кристофер Мэтью Социо.
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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: Еристовский ГОК Ferrexpo
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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shtai:
Сьогодні, 09:32

Кристофер Мэтью Социо заверил, что после внедрения автоматизации сокращений рабочих мест не будет.

 

Он просто будет очень обеспокоен когда начнуться сокращения.


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