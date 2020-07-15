На Еристивском ГОКе показали, как выглядит «мозг» комбинатов Ferrexpo

С диспетчерского пункта операторы следят за работой техники. Но в будущем планируют не только координировать работу основных технологических процессов, но и управлять машинами удаленно. Этот принцип уже удалось внедрить на одной системе
В рамках экскурсии по ГОКах компании Ferrexpo, журналистам показали центральную диспетчерскую Еристовского ГОКа, с которой происходит оперативное управление большим парком большегрузных автомобилей. Диспетчерская была построена для того, чтобы управлять карьером не только Еристовского ГОКа, но и всеми карьерами группы Ferrexpo.
Основными задачами данного центра являются:
Как это работает: например, диспетчер передает информацию на бортовой компьютер машины. В результате водитель узнает, что его маршрут перестроен. Также гендиректор поведал, что после автоматизации всего парка автотранспортного оборудования, это будет прямое указание машине. То есть, машину не нужно будет перестраивать в ручном режиме, она поедет сама.
Кристофер Мэтью Социо заверил, что после внедрения автоматизации сокращений рабочих мест не будет. Сначала этот проект планируют реализировать на Еристовском ГОКе.