Винесли вирок кременчужанину, який зірвав з шиї чоловіка ланцюжок із золотим хрестиком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 661

Днями Крюківський районний суд поставив крапку у справі щодо пограбування, що сталося 6 червня на Раківці.





Відповідно до тексту вироку, близько 3.00 обвинувачений перебував навпроти під'їзду №4 будинку №57/2 на вулиці Правобережній. Він помітив у потерпілого на шиї срібний ланцюг з золотим хрестиком. Після цього грабіжник зірвав з шиї коштовний ланцюг та втік, спричинивши потерпілому матеріального збитку на 3 744 грн.





30 червня між потерпілим та підозрюваним укладено угоду про примирення. Натомість суд угоду затвердив та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Узгоджене сторонами угоди покарання - один рік позбавлення волі. Від відбування призначеного покарання з випробуванням звільнили, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.