Вот на сколько лет хватит руды в карьерах Еристовского и Полтавского ГОКов

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 070 Коментарів: 3

В 2020 году Полтавский горно-обогатительный комбинат празднует 50 лет. В честь юбилея журналистам показали, как добывают руду за несколько десятков километров от Кременчуга

































Фото: Артем Коваленко

Карьер Полтавского ГОКа





Начало строительства Полтавского ГОКа было положено еще в 60-х годах 20 века.





— Вот этот карьер строим уже 50 лет. В этом году Полтавскому ГОКу исполняется «50» с того момента, как мы получили первый концентрат на нашем комбинате, - рассказал Первый заместитель Главы Правления «Полтавский ГОК» Владимир Иванов.









Сегодня глубина карьера составляет больше 400 метров. Протяженность - больше 7 километров, ширина 2,5 километра. Добыто руды больше, чем 1 млрд тонн. Каждый день с карьера добывают 90 тысяч кубических метров горной массы. Предполагают, что руду с этого карьера будут добывать еще в 2078 году.





Ежедневно в карьере работает около 40 самосвалов.



















Карьер Еристовского ГОКа





Карьер был создан в 2008 году. Разработка начиналась малыми экскаваторами до 5 кубов и малыми самосвалами, грузоподъёмностью до 20 тонн. На протяжении 2008-2009 года приобрели первые самосвалы грузоподъёмностью 180 тонн.





На данный момент параметры карьера таковы: протяженность - около 2,5 километров, ширина – около 1,5 километров. Смотровая площадка находится на отметке «+68 горизонт к уровню моря». Нижняя отметка - «-105 горизонт». 70 метров вскрышных пород (пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимаемая при его добыче открытым способом - автор) представлены песком и глиной. Мощность рудного тела - 150-200 метров. Руда добывается с разных горизонтов.









Залежи руды оценивают в 1,1 млрд тонн. На сколько лет хватит ископаемых - зависит от объема добычи. По словам Генерального директора Еристовского ГОКа Кристофера Мэтью Социо, руды в карьере хватит более чем на 25 лет.









Для дальнейшей добычи руды площадь карьеров планируют увеличивать. Поэтому, как предположил Кристофер Мэтью Социо, со временем Полтавский и Еристовский ГОКи станут одним карьером. Расстояние между карьерами - около 2,5 километров.

Справа налево: 1) сервисный автомобиль, обслуживающий технику. Благодаря нему можно долить топливо и масло, заменить жидкости. 2) Поливалка для пылеподавления. Грузоподъёмность – 90 тонн. 3) Самосвал грузоподъёмностью 220 тонн. Таких на Еристовском ГОКе 15 единиц. Приблизительная стоимость одной машины – 4 – 4,5 млн долларов.