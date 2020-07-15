Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Вот на сколько лет хватит руды в карьерах Еристовского и Полтавского ГОКов

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 070 Коментарів: 3

 

В 2020 году Полтавский горно-обогатительный комбинат празднует 50 лет. В честь юбилея журналистам показали, как добывают руду за несколько десятков километров от Кременчуга
Фото: Артем Коваленко

Карьер Полтавского ГОКа


Начало строительства Полтавского ГОКа было положено еще в 60-х годах 20 века.


— Вот этот карьер строим уже 50 лет. В этом году Полтавскому ГОКу исполняется «50» с того момента, как мы получили первый концентрат на нашем комбинате, - рассказал Первый заместитель Главы Правления «Полтавский ГОК» Владимир Иванов.


 


Сегодня глубина карьера составляет больше 400 метров. Протяженность - больше 7 километров, ширина 2,5 километра. Добыто руды больше, чем 1 млрд тонн. Каждый день с карьера добывают 90 тысяч кубических метров горной массы. Предполагают, что руду с этого карьера будут добывать еще в 2078 году.


Ежедневно в карьере работает около 40 самосвалов.


 





Карьер Еристовского ГОКа


Карьер был создан в 2008 году. Разработка начиналась малыми экскаваторами до 5 кубов и малыми самосвалами, грузоподъёмностью до 20 тонн. На протяжении 2008-2009 года приобрели первые самосвалы грузоподъёмностью 180 тонн.


На данный момент параметры карьера таковы: протяженность - около 2,5 километров, ширина – около 1,5 километров. Смотровая площадка находится на отметке «+68 горизонт к уровню моря». Нижняя отметка - «-105 горизонт». 70 метров вскрышных пород (пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимаемая при его добыче открытым способом - автор) представлены песком и глиной. Мощность рудного тела - 150-200 метров. Руда добывается с разных горизонтов.


 


Залежи руды оценивают в 1,1 млрд тонн. На сколько лет хватит ископаемых - зависит от объема добычи. По словам Генерального директора Еристовского ГОКа Кристофера Мэтью Социо, руды в карьере хватит более чем на 25 лет.


 


Для дальнейшей добычи руды площадь карьеров планируют увеличивать. Поэтому, как предположил Кристофер Мэтью Социо, со временем Полтавский и Еристовский ГОКи станут одним карьером. Расстояние между карьерами - около 2,5 километров.

 

 

Справа налево: 1) сервисный автомобиль, обслуживающий технику. Благодаря нему можно долить топливо и масло, заменить жидкости. 2) Поливалка для пылеподавления. Грузоподъёмность – 90 тонн. 3) Самосвал грузоподъёмностью 220 тонн. Таких на Еристовском ГОКе 15 единиц. Приблизительная стоимость одной машины – 4 – 4,5 млн долларов.

2
Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Полтавский ГОК Еристовский ГОК Ferrexpo
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

75
Snake1908:
Сьогодні, 13:36

Хватит ли Нас - на эти 25 лет. 


11 0
64
ЯмЩик:
Сьогодні, 14:20

когда вы уже закроетесь гады.


1 0
2 162
evil:
Сьогодні, 14:33

Если открыть google maps в режиме просмотра спутник так, чтобы на весь экран было видно Кременчуг и Полтавский ГОК, то можно увидеть, что площадь карьерной разработки в Горишних Плавнях примерно равна площади левобережной части самого Кременчуга. Как-то лично мне от этого не очень радостно. Даже тревожно...


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх