Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджету від платників Полтавщини за півроку

8,4 мільйони віддала Полтавщина до держбюджету
Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Полтавщини за півроку.
За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, впродовж січня-червня 2020 року до бюджетів усіх рівнів платниками податків області сплачено 13 630,2 млн гривень.
До державного бюджету – 8 384,3 млн грн, в тому числі до загального фонду державного бюджету – 8 374,4 млн гривень.
Надходження в розрізі основних бюджетоформуючих податків загального фонду державного бюджету забезпечені в обсязі:
У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень забезпечено по ПДВ – на 3,3%, податку та збору на доходи фізичних осіб – на 0,1% та екологічному податку – на 7,2%.