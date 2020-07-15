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Бізнес/Робота, Деньги, Полтавщина

Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджету від платників Полтавщини за півроку

Сьогодні, 13:03 Просмотров: 226

8,4 мільйони віддала Полтавщина до держбюджету

Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Полтавщини за півроку.


За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, впродовж січня-червня 2020 року до бюджетів усіх рівнів платниками податків області сплачено 13 630,2 млн гривень.


До державного бюджету – 8 384,3 млн грн, в тому числі до загального фонду державного бюджету – 8 374,4 млн гривень.


Надходження в розрізі основних бюджетоформуючих податків загального фонду державного бюджету забезпечені в обсязі:

  • податку на прибуток – 1 259,8 млн грн,
  • ПДВ – 1 884,4 млн грн,
  • рентній платі за користування надрами – 3 718,3 млн грн,
  • податку та збору на доходи фізичних осіб – 1 404,1 млн грн,
    - військового збору – 272 млн грн,
    - екологічного податку – 61,5 млн грн,
    - акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,2 млн грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень забезпечено по ПДВ – на 3,3%, податку та збору на доходи фізичних осіб – на 0,1% та екологічному податку – на 7,2%.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: налоги Полтавщина бюджет

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