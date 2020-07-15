Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджету від платників Полтавщини за півроку

Понад 13,6 млн грн податків надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Полтавщини за півроку.





За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, впродовж січня-червня 2020 року до бюджетів усіх рівнів платниками податків області сплачено 13 630,2 млн гривень.





До державного бюджету – 8 384,3 млн грн, в тому числі до загального фонду державного бюджету – 8 374,4 млн гривень.





Надходження в розрізі основних бюджетоформуючих податків загального фонду державного бюджету забезпечені в обсязі:

податку на прибуток – 1 259,8 млн грн,

ПДВ – 1 884,4 млн грн,

рентній платі за користування надрами – 3 718,3 млн грн,

податку та збору на доходи фізичних осіб – 1 404,1 млн грн,

- військового збору – 272 млн грн,

- екологічного податку – 61,5 млн грн,

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,2 млн грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень забезпечено по ПДВ – на 3,3%, податку та збору на доходи фізичних осіб – на 0,1% та екологічному податку – на 7,2%.