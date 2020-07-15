За минулий рік на Полтавщині змії вкусили 4 людей

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Що робити кременчужанам при зустрічі зі зміями

Станом на 13 липня в Україні зареєстровано 34 звернення за медичною допомогою у зв’язку із ураженнями зміїною отрутою, повідомляє Центр громадського здоров’я. З них на Полтавщині — 4, усі в 2019 році.





Найбільше в Україні звернень зафіксовано в Запорізькій (9), Житомирській (8) та Львівській (6) областях.









В Україні живуть три види отруйних гадюк, саме їх треба остерігатися найбільше: гадюка звичайна, гадюка Нікольського та гадюка степова східна, або гадюка Ренарда.





Хоч укус гадюки рідко призводить до смерті, та особливо небезпечним він є для дітей, осіб похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.





Зазвичай змії не нападають першими, вони проявляють агресію тоді, коли відчувають небезпеку. Якщо вас все ж укусила змія, необхідно звернутися за лікуванням до медичного закладу, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. До того ж, чутливість до отрути у кожної людини різна.





Поради від натураліста Жені Тимонової та герпетолога Андрія Затоки по першій допомозі при укусі гадюки: