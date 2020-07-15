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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

За минулий рік на Полтавщині змії вкусили 4 людей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 429

 

Що робити кременчужанам при зустрічі зі зміями

Станом на 13 липня в Україні зареєстровано 34 звернення за медичною допомогою у зв’язку із ураженнями зміїною отрутою, повідомляє Центр громадського здоров’я. З них на Полтавщині — 4, усі в 2019 році.


Найбільше в Україні звернень зафіксовано в Запорізькій (9), Житомирській (8) та Львівській (6) областях.


Що робити кременчужанам при зустрічі зі зміями


В Україні живуть три види отруйних гадюк, саме їх треба остерігатися найбільше: гадюка звичайнагадюка Нікольського та гадюка степова східна, або гадюка Ренарда.


Хоч укус гадюки рідко призводить до смерті, та особливо небезпечним він є для дітей, осіб похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.


Зазвичай змії не нападають першими, вони проявляють агресію тоді, коли відчувають небезпеку. Якщо вас все ж укусила змія, необхідно звернутися за лікуванням до медичного закладу, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. До того ж, чутливість до отрути у кожної людини різна.


Поради від натураліста Жені Тимонової та герпетолога Андрія Затоки по першій допомозі при укусі гадюки:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: змея
компанія «Інтера Люкс»

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