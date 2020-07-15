У Дніпрі та Сухому Кагамлику краще не купатися - вода кишить кишковою паличкою
Сьогодні, 12:02
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Рівень ЛКП у Дніпрі в 240 разів перевищує норму, в Сухому Кагамлику - подекуди в 480 разів
Пресслужба виконкому Кременчуцької міськради повідомила результати щотижневого відбору та лабораторних досліджень проб якості води. Перевіряють водойми, де масово відпочивають кременчужани.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 17 липня, показники мікробіологічної забрудненості Дніпра та Сухого Кагамлика не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
- Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички) початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000 (допустиме значення - 10 000);
- Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення – 5 000).