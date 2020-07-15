У Дніпрі та Сухому Кагамлику краще не купатися - вода кишить кишковою паличкою

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 544 Коментарів: 2

Рівень ЛКП у Дніпрі в 240 разів перевищує норму, в Сухому Кагамлику - подекуди в 480 разів