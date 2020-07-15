Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Кременчук

У Дніпрі та Сухому Кагамлику краще не купатися - вода кишить кишковою паличкою

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 544 Коментарів: 2

 

Рівень ЛКП у Дніпрі в 240 разів перевищує норму, в Сухому Кагамлику - подекуди в 480 разів

Пресслужба виконкому Кременчуцької міськради повідомила результати щотижневого відбору та лабораторних досліджень проб якості води. Перевіряють водойми, де масово відпочивають кременчужани.


За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 17 липня, показники мікробіологічної забрудненості Дніпра та Сухого Кагамлика не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

  • Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички) початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000 (допустиме значення - 10 000);
  • Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення – 5 000).
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дніпро Сухой Кагамлык
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 356
inattentive:
Сьогодні, 13:21

Каждую неделю делают исследования и цифры не меняются ни в + ни в - ?


1 1
3 890
zzzzzz:
Сьогодні, 13:31

каждый год одно и то же


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх