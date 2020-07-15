Відучора у Кременчуці більше 30 квартир залишились без газу
Сьогодні, 11:33
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Про терміни відновлення не повідомляють
16 липня у різних районах Кременчука більше 30 квартир залишились без газу з різних причин, повідомляє «Кременчукгаз»
- о 17.40 у зв'язку з пожежею в квартирі будинку №8 по пров. Ціолковського, перекрито газопостачання в будинку (16 квартир);
- о 18.00 у зв'язку з відсутнім доступом до квартир після проведення ремонтних робіт за адресою вул. Володимира Великого, 32, перекрито газопостачання на 3 квартири (кв.№62, 71, 74);
- о 18.00 у зв'язку з виявленим свищем на мережі газопостачання (в гільзі) за адресою: просп. Лесі Українки, 54, перекрито газопостачання на 1-й стояк в 4 під'їзді (кв. №217, 225, 233, 241, 249, 257, 265, 273, 281);
- о 19.10 у зв'язку з виявленим свищем на мережі газопостачання (на зварювальній заглушці в кв.43) за адресою: просп. Лесі Українки, 51, перекрито газопостачання на 3-й стояк в 1 під'їзді (кв. №11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67).
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: actual.today