Нічна ревізія: «київські гості» проінспектували будівництво першого українського хайвею на Полтавщині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 070 Коментарів: 2

Масштабне будівництво нової дороги стартувало в лютому, почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року

Ввечері 16 липня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та начальник Служби автодоріг Полтавської області Іван Краповницький перевірили перебіг будівництва нової траси Н-31 Дніпро – Решетилівка на території Полтавської області, яке здійснюється в межах «Велике будівництво».





Н-31 є частиною маршруту з Дніпра до Києва, дорога стане першим справжнім українським хайвеєм. Крім того, це перше будівництво нової дороги такого рівня за всі часи незалежності України. Протяжність оновленого полотна в Полтавській та Дніпропетровській областях сягне майже 140 км. Нова якість дороги дасть змогу водіям скоротити на дві години час проїзду з Дніпра до Києва.









Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової розв’язки на перетині Н-31 з трасою М-22 (Полтава – Олександрія) біля с. Бутенки. Наразі на цьому об'єкті підрядник відсипає та стабілізує земляне полотно. Повністю відкрити розв'язку планується до вересня.





- Я сам народився в Дніпрі. Я багато їздив ще 10-15 років тому по цій трасі. На цьому перехресті завжди були затори. Всі стояли, було багато ДТП. І завдяки цій розв'язці та новій трасі зараз цього не буде, – зазначив заступник керівника Офісу Президента.





Також оглянули ремонт шляхопроводу через залізницю біля с. Бутенки, де підрядник будує армоґрунтову підпірну стінку та влаштовує основи, та будівництво об'їзду біля с. Красне, де влаштовують фінішний шар бетону, та оновлення ділянки на межі з Дніпропетровщиною. На цьому відрізку будівельники відсипають земляне полотно, влаштовують пісний та важкий бетон.





Крім того, оглянули будівництво нового мосту через Ворсклу, що на околиці Кобеляків.









- Ми зараз на мосту, який збудовано за декілька місяців. Таких цікавих ділянок багато на цій трасі, – зауважив Кирило Тимошенко. - Раніше, можна сказати, нічого не будувалося вночі. На цій трасі будівництво йде на багатьох ділянках вночі.





Масштабне будівництво нової дороги фактично стартувало в лютому. Водночас почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року.









Голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що на зведення Н-31 у Полтавській області передбачено майже 10 млрд грн.



