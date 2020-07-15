Нічна ревізія: «київські гості» проінспектували будівництво першого українського хайвею на Полтавщині

Масштабне будівництво нової дороги стартувало в лютому, почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року
Ввечері 16 липня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та начальник Служби автодоріг Полтавської області Іван Краповницький перевірили перебіг будівництва нової траси Н-31 Дніпро – Решетилівка на території Полтавської області, яке здійснюється в межах «Велике будівництво».
Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової розв’язки на перетині Н-31 з трасою М-22 (Полтава – Олександрія) біля с. Бутенки. Наразі на цьому об'єкті підрядник відсипає та стабілізує земляне полотно. Повністю відкрити розв'язку планується до вересня.
Також оглянули ремонт шляхопроводу через залізницю біля с. Бутенки, де підрядник будує армоґрунтову підпірну стінку та влаштовує основи, та будівництво об'їзду біля с. Красне, де влаштовують фінішний шар бетону, та оновлення ділянки на межі з Дніпропетровщиною. На цьому відрізку будівельники відсипають земляне полотно, влаштовують пісний та важкий бетон.
Крім того, оглянули будівництво нового мосту через Ворсклу, що на околиці Кобеляків.
Масштабне будівництво нової дороги фактично стартувало в лютому. Водночас почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року.
Голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що на зведення Н-31 у Полтавській області передбачено майже 10 млрд грн.